Фанаты «Локо» — о Сёмине: «Не видим причин для кадровых перемен в клубе»

Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением в поддержку главного тренера . Ранее появлялась информация, что руководство московского клуба уволит Сёмина, а вместо него на должность вступит сербский тренер Марко Николич.

Мы, фанаты «Локомотива», считаем необходимым обозначить свою позицию в связи с последними новостями и событиями, разворачивающимися вокруг клуба.

У нас всегда есть свое мнение, но мы стараемся не лезть во внутриклубные процессы, выступая только по темам, которые напрямую касаются именно фанатов и болельщиков клуба. И сейчас не хотели бы выставлять никаких оценок руководству клуба.

Но свою позицию донести мы хотим: все фанатские объединения выражают полную и безоговорочную поддержку Юрию Павловичу Сёмину!

Мы уверены в том, что руководители «Локомотива» поступают опрометчиво, когда допускают обсуждение темы контракта тренера в СМИ , позволяя распространять слухи о возможных изменениях во главе тренерского штаба.

Странно, что приходится еще раз писать очевидные вещи: Юрий Павлович – самый успешный тренер за всю историю клуба. Наш клуб за почти сто лет своего существования становился чемпионом трижды. Все три раза команду возглавлял Юрий Павлович.

В текущем периоде Сёмин возглавляет «Локомотив» с 2016 года. За 4 неполных сезона команда завоевала чемпионское звание, два Кубка России, Суперкубок, а также серебряные медали с правом выхода в Лигу чемпионов.

Сегодня «Локомотив» также занимает второе место, то есть близок к тому, чтобы выйти в Лигу чемпионов в третий раз подряд. За последние четыре года в России по количеству завоеванных трофеев с «Локомотивом» не может сравниться ни один клуб страны, что лишь подчеркивает тот факт, что мы переживаем один из самых успешных периодов в истории.

Прямое следствие этих успехов – возвращение болельщиков на трибуны, которые в большом количестве идут на стадион. И все это под руководством тренера, который является символом клуба, личность которого для огромного количества болельщиков стала определяющей в давнем вопросе выбора любимой команды.

В последние годы слышно много разговоров о неэффективности тренерских методик Сёмина, о специфике современного футбола, в который пришли новые технологии и новые тенденции. Наших конкурентов возглавляют молодые продвинутые тренеры, которые идут в ногу со временем. Но выигрывает все равно Юрий Павлович!

А еще у сегодняшнего «Локомотива» с тренером Сёминым есть чемпионство, кубки, денежная Лига чемпионов и любовь болельщиков. У «Локомотива» с Сёминым есть все, что позволяет назвать клуб успешным здесь и сейчас. Вместе с Юрием Павловичем работают люди, которые оставили след в истории клуба, и на которых мы очень рассчитываем в будущем.

Мы хотим, чтобы нас услышали: мы не видим ни единой причины для кадровых перемен в тренерском штабе команды. Сейчас мы не задаем вопросов руководству. Мы просто выражаем свою всестороннюю поддержку нашей легенде.

Юрий Павлович, все фанатские объединения футбольного клуба «Локомотив» с вами! Спасибо вам за эмоции миллионов болельщиков клуба по всей стране! «Вместе и до конца!».