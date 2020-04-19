5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»

5-летний болельщик «Лидса» Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору «Брайтона» Полу Барберу.
Мальчик предложил все свои карманные деньги, чтобы выкупить защитника Бена Уайта, играющего за «Лидс» на правах аренды из «Брайтона».
Дорогой Пол, мне 5 лет, и я болельщик «Лидса». Я пишу Вам это письмо касательно Вашего футболиста, который сейчас играет за наш клуб в аренде.
Этот футболист – мой любимый игрок Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы выкупить Бена в конце сезона? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
Я посчитал все пенни в своей свинье-копилке, и у меня набралось 15 фунтов 7 пенсов, если это может помочь.
Пол Барбер написал мальчику ответное письмо.
Дорогой Дэниэл, спасибо за твое письмо с щедрым предложением о помощи своему любимому клубу в покупке нашего игрока Бена Уайта. Хорошо, что ты предлагаешь свои деньги для помощи своему любимому клубу. Ты очень хорошо разбираешься в молодых талантах – возможно, в будущем ты станешь скаутом!
Мы очень серьезно рассмотрели твое предложение, но я знаю, что наш тренер Грэм Поттер и технический директор видят Бена как неотъемлемую часть наших будущих планов. Поэтому, боюсь, сейчас мы не сможем продать Бена в «Лидс».
Но еще раз спасибо за письмо, Дэниэл. Желаем тебе, твоей семье и всем в «Лидсе» всего самого лучшего.
Ранее появились слухи о том, что Беном Уайтом интересуются топ-клубы АПЛ.