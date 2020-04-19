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5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»

19 апреля 2020, 21:34

5-летний болельщик «Лидса» Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору «Брайтона» Полу Барберу.

Мальчик предложил все свои карманные деньги, чтобы выкупить защитника Бена Уайта, играющего за «Лидс» на правах аренды из «Брайтона».

Дорогой Пол, мне 5 лет, и я болельщик «Лидса». Я пишу Вам это письмо касательно Вашего футболиста, который сейчас играет за наш клуб в аренде.

Этот футболист – мой любимый игрок Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы выкупить Бена в конце сезона? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Я посчитал все пенни в своей свинье-копилке, и у меня набралось 15 фунтов 7 пенсов, если это может помочь.

Пол Барбер написал мальчику ответное письмо.

Дорогой Дэниэл, спасибо за твое письмо с щедрым предложением о помощи своему любимому клубу в покупке нашего игрока Бена Уайта. Хорошо, что ты предлагаешь свои деньги для помощи своему любимому клубу. Ты очень хорошо разбираешься в молодых талантах – возможно, в будущем ты станешь скаутом!

Мы очень серьезно рассмотрели твое предложение, но я знаю, что наш тренер Грэм Поттер и технический директор видят Бена как неотъемлемую часть наших будущих планов. Поэтому, боюсь, сейчас мы не сможем продать Бена в «Лидс».

Но еще раз спасибо за письмо, Дэниэл. Желаем тебе, твоей семье и всем в «Лидсе» всего самого лучшего.

Ранее появились слухи о том, что Беном Уайтом интересуются топ-клубы АПЛ.

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Vave666
Vave666
20 апреля в 01:07
Побольше бы таких новостей!
VAN ARM
VAN ARM
20 апреля в 00:25
да подари ты его пацану!
Kresi frok
Kresi frok
19 апреля в 22:44
Вот это настоящий юный болела, не то что диванные глоры барси из расии!
ошалевший
ошалевший
19 апреля в 21:56
в 5 лет такое письмо накатал? да он пишет красивее чем я когда-либо,уважение за ответ от клуба,а письмо скорее всего кто то другой написал со слов парня
dimagas2
dimagas2
19 апреля в 21:45
Малой Райолу заткнет за пояс со временем)))
Russiаnhammer
Russiаnhammer
19 апреля в 21:38
без хэппи энда
shlomo
shlomo
19 апреля в 21:35
Пусть услышат голос истины
Youngberg
Youngberg
19 апреля в 21:35
умный малый, сообразительный
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