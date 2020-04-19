5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»

5-летний болельщик «Лидса» Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору «Брайтона» Полу Барберу.

Мальчик предложил все свои карманные деньги, чтобы выкупить защитника , играющего за «Лидс» на правах аренды из «Брайтона».

Дорогой Пол, мне 5 лет, и я болельщик «Лидса». Я пишу Вам это письмо касательно Вашего футболиста, который сейчас играет за наш клуб в аренде.

Этот футболист – мой любимый игрок Бен Уайт. Если это возможно, можем ли мы выкупить Бена в конце сезона? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.

Я посчитал все пенни в своей свинье-копилке, и у меня набралось 15 фунтов 7 пенсов, если это может помочь.