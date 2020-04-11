АЕК заплатил штраф за нарушившего карантин фаната и подарил ему абонемент

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сегодня, 05:58

Афинский АЕК , который возглавляет экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вступился за фаната клуба, который нарушил карантин во время эпидемии коронавируса.

Как утверждает источник, болельщик вышел на прогулку по окраине Афин, чтобы посмотреть на ход стройки нового стадиона АЕКа, и был задержан полицейскими, которые выписали ему штраф.

Владелец клуба Димитрис Мелиссанидис, узнав об этом случае, решил заплатить штраф за болельщика. Кроме того фанату вручили абонемент на домашние матчи клуба на следующий сезон.

Напомним, недавно условия карантина нарушил главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.