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АЕК заплатил штраф за нарушившего карантин фаната и подарил ему абонемент

сегодня, 05:58

Афинский АЕК, который возглавляет экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера, вступился за фаната клуба, который нарушил карантин во время эпидемии коронавируса.

Как утверждает источник, болельщик вышел на прогулку по окраине Афин, чтобы посмотреть на ход стройки нового стадиона АЕКа, и был задержан полицейскими, которые выписали ему штраф.

Владелец клуба Димитрис Мелиссанидис, узнав об этом случае, решил заплатить штраф за болельщика. Кроме того фанату вручили абонемент на домашние матчи клуба на следующий сезон.

Напомним, недавно условия карантина нарушил главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:40
Вместо того что бы наказать - наградили.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:22
Ну пусть теперь ждут массового "паломничества"...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:16
красиво но не нужно этого делать!
Lazurny
Lazurny
сегодня в 08:11
Сколько теперь таких фанатов разведется.
beefs
beefs
сегодня в 08:04
вообще это что то из шизофрении...
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 07:45
бред какой то
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:59
Поощрили человека, нарушившего закон.
Это что, нормально?
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:30
Повезло фанату.
112910415
112910415
сегодня в 06:27
красиво !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:04
Хороший поступок клуба!
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