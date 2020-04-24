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Страх и ненависть в Стамбуле

вчера, 11:18
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Продолжаем вспоминать, что такое поход на стадион. Вторая часть хождения по мукам и кассам стадиона “Фенербахче” перед дерби.

Первая часть тут — обязательно переходи или раскрывай спойлер ниже. Нет времени объяснять.

 
Первая часть тут

Итак, прилетаем в Стамбул, ночуем, наступает день матча. Спустя почти двое суток после покупки теоретических билетов (но за очень даже практические деньги) первая хорошая новость во всей этой подзатянувшейся истории — пришло подтверждение, что один билет все-таки зачислен на карту passolig. It works! Но не тут-то было, в наш расширенный список проблем это лишь вписало еще одну — билет пришел на карту девушки, в планы которой не входило идти одной на малопонятный для нее футбол. В Стамбуле. За ворота. На дерби.

Решаем после вводной прогулки по центральным достопримечательностям просто приехать к стадиону задолго до начала матча и кричать “помогите” мучить турецкий персонал стадиона своим корявым английским. Потому что такой положительный опыт уже был в Белграде, причем даже на лигочемпионском матче — пропустили, как “руссо туристо”, не спрашивая билеты. В Стамбуле, конечно, таких же симпатий мы не ждали, но уже и выхода нет. Ключ поверни и на стадион полетели.

Приезжаем за три часа до матча. Ожидание: перекати-поле, реальность: “турецкий поток” сразу от метро. И только из фанатов “канареек”. “Бешикташа” нет ни одного человека, что непривычно после наших дерби, где все добираются вперемешку. 

Страх и ненависть в Стамбуле Кассы расположены прямо на мосту, ведущему к стадиону. Но больше они напоминают военный бункер, т.к. окошки расположены на уровне пояса, да и атмосфера к миру не располагает. Бросаюсь на амбразуру “на кортах”, пытаясь завязать диалог с улыбчивым турецким кассиром. Но на деле получается:

 - Hello! *Неразборчивый английский с русским акцентом*

 - Hello! *Неразборчивый английский с турецким акцентом*

Через минуту такой занимательной беседы отдаю ему наши телефоны (все так же сидя “на кортах”) с открытыми приложениями passolig.

Спустя мучительную вечность в ответ получаю какую-то красную карточку и слышу “for she”. Нет, женщин в Турции не удаляют со стадионов, как в некоторых других восточных странах, это оказался тот самый разовый пропуск. Правда во всей этой беготне забываю спросить, за какие он ворота. Но в любом случае, один пропуск есть, двигаемся дальше.

Страх и ненависть в Стамбуле Страх и ненависть в СтамбулеНо уже через несколько шагов от кассы и эту небольшую радость отрезвляет вид под мостом, где находится вход как раз на трибуну за ворота — а вот они и фаны “Бешикташа”, ждут, когда их запустят. Но самые нетерпеливые просто лезут через ограждение, других, менее успешных, уже уводит полиция, и все это “веселье” весьма организованно сопровождается оглушительными речевками в адрес тех, кто шатается по мосту. В общем, тот самый “турецкий ад” — добро пожаловать. Ноу-хау в виде вертикального дистанцирования фанатов пришлось очень кстати. Понимаем, что с вероятностью в 50% (и пока таким же процентом нашего состава) нам под мост. Успеваю сделать кадр, который вы видите ниже и тут же передо мной встает местный омоновец, видимо, чтобы вниз не плюнул.

Страх и ненависть в Стамбуле

Таких психологических нагрузок от фанов “Бешикташа” не смог выдержать и сильнейший игрок одного из лидеров Бундеслиги, что уж говорить про спутницу которая на футболе второй раз — у нее накатывает паника. А надо сказать, что территория оцеплена, уйти от стадиона просто некуда, поэтому быстро соображаю идти в подтрибунный фан-шоп, там должно быть поспокойнее. Так и получается — находим семейное кафе, спрятанное на самом нижнем этаже. Объясняю, что с таким количеством полиции — это самое безопасное место Стамбула, а у самого в голове припев из песни “Сектор газа”: “С понтом я вообще неустрашим...”.

Сидим так час, до матча все меньше и меньше времени. Подумываем уже забить на все и уехать любоваться городом. Параллельно все-таки продолжаю писать на всех языках мира в поддержку того сайта, чтобы прояснить ситуацию со вторым билетом, но с самого утра никакой реакции. Параллельно успеваю еще раз дойти до кассы, узнать хотя бы на какую трибуну билет. А там уже пекло похлеще — пятьдесят тысяч поющих турок. Но все складывается удачно — кассир объясняет, что, во-первых, он с детства за “Фенербахче”, а, во-вторых, что наша трибуна для “home”. Как же теперь не пошутить, что зря с моста не плюнул.

Но тут прилетает ответочка за покупку разных билетов (как уже писал в 1-й части — один обычный, а другой с абонемента) — вижу сообщение, что “продавец не может зачислить вам билет”. Просят прислать номер паспорта, карты passolig и еще, что, судя по всему и оказалось причиной проблемы — указать команду, к которой она привязана. Дело в том, что при заказе карты надо было указать свою любимую турецкую команду, а из них я с детства за “Other”, который и указал. Система же искала меня в базе “Фенербахче”, ведь какой псих пойдет на их трибуну, болея за другую команду.

Итак, сообщив все необходимую информацию, ждем еще примерно двадцать минут. Смс! В этот момент я не только еще раз убедился, что правильно делаю, покупая телефоны с емкими аккумуляторами, но и испытал дополнительную радость от того, что никто в семейном кафе с женщинами и детьми не знает, как переводится “ДААА, Б**ТЬ!!!” — второй билет зачислен на мой аккаунт!

Наконец, уходим из подтрибунного помещения, и первым делом в уже родную кассу — забрать второй разовый пропуск, а затем продираемся через стаи “канареек” к нашей трибуне. Поднимаемся по лестнице на наш ярус, и каждую ступеньку шум со стадиона становится все оглушительнее, а состояние спутницы все приглушеннее. Причем до такой степени, что возвращаюсь к варианту плюнуть на эти шестнадцать тысяч напечатанных к этому моменту знаков и ехать обратно. Но, к счастью, меня убеждают в обратном и минут через пятнадцать все-таки добираемся до нужного яруса, где нас встречает традиционный предматчевый аттракцион “шмон-кордон”.

Тут стоит отметить, что т.к. в первые сутки пребывания в Стамбуле я еще не мог быстро различать номиналы турецкой валюты, то чтобы не задерживать очереди, все оплачивал крупными купюрами. Оттого карманы обильно наполнились чеканными монетами в одну лиру (11 рублей), которые у них проносить запрещено. Для таких, как я, даже стояла специальная копилка некого фонда, что конечно приятнее, чем мусорить деньгами в прямом смысле этого слова. И вот, под улюлюканья представителей органов правопорядка, около минуты выгружал туда нажитое непосильным за день трудом, словно лудоман у игрового автомата. Сорвал лишь джекпот турецких шуточек. А прямо за спинами полицейских продавали все, что традиционно продают на стадионах — троллинг 80-го левела. И также в расходную часть ушло и зеркальце девушки, которое оценили, как метательное оружие крупного калибра.

Опустошив карманы, мы наконец вышли на трибуну. И там я сам чуть не пустил скупую слезу — перед глазами пролетели все усилия, которые пришлось приложить, чтобы сюда попасть.

Страх и ненависть в СтамбулеДаже после трехчасового пребывания у стадиона, контраст от такой атмосферы все равно очень мощный:

Строгой рассадки не было — зря переживали, но и мест тоже, пришлось идти почти в самый низ, т.к. с проходов прогоняли стюарты. Вторым моментом, после атмосферы, который бросился в глаза, а точнее в нос — огромное количество курящих, хотя, насколько мне известно, курение в общественных местах в Турции, как и у нас запрещено. Но там это целый культ и больше, чем просто процесс поглощения дыма.

Ну а что до футбола, то великий и ужасный Лорис Кариус (который как раз на этой неделе ушел из “Бешикташа”) пропустил три и его команда по делу проиграла. Ниже видео, как отмечали первый гол в его ворота. Как говорится, я просто это оставлю здесь.

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Заваркин
Заваркин
сегодня в 11:54
Спасибо за отзывы :)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:31
хорошо написано!
112910415
112910415
вчера в 17:42
полезно и круто !
Migelito
Migelito
вчера в 14:08
Спасибо огромное! Очень здорово. Как говорится - пиши еще)
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 13:00
Спасибо, хорошая статья.
kchvre7gfbtw
kchvre7gfbtw
вчера в 11:22
Интересная и познавательная информация.
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