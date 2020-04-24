Страх и ненависть в Стамбуле

Драмы случаются не только в плей-офф Лиги чемпионов, но и в жизни каждого болельщика. Чтобы уж совсем не забыть главные футбольные эмоции, открываем блог про походы на стадион. Начнем с флешбэка из самого экстремального, по футбольным меркам, города.

В Турцию за футболом ездить не принято; «все включено», «Тагил!» и экскурсия до Химеры — примерная комплектация «направления». У болельщиков же все дороги ведут в Стамбул к трем китам турецкого футбола: «Бешикташ», «Галатасарай», «Фенербахче». Кто из них круче — вопрос скорее риторический, пьедестал в данном случае алфавитный. Но чтобы проще запоминалось, навяжем по стереотипу: самый громкий, самый популярный и самый титулованный, и все вместе — самые не вылетающие из высшего дивизиона. По каждому из этих трех стереотипов спорят до хрипоты даже громкие любители «Бешикташа», но нам их битвы на линейках ни к чему, отметим только самые интересные достижения в качестве введения к основному рассказу. Конечно, существуют и другие стамбульские команды, как «Касымпаша» и «Истанбул Башакшехир» (с турецкого — «страшный сон Геннадия Орлова»), но у них все еще впереди.

Много денег и не много толку — примерно российский уровень, однако турецкие болельщики так хорошо научились переключать все внимание на себя, что при просмотре их матчей и бедняга Лорис Кариус кажется в порядке. Вот и рекорды в 21 веке по количеству децибел бьют в основном турки. Среди них чаще это делают фанаты третьей по популярности команды — «Бешикташа». Хотя разделение на болельщиков и фанатов в Стамбуле условное — кричат и прыгают даже те, кто на костылях. Если не верите, то смотрите фото справа — полтора часа лицезрел этого во всех смыслах «больного». Крепкого ему здоровья.

Или вот еще одно документальное подтверждение, но уже рекорда по шуму на матче — 141 децибел на «Бешикташ» — «Генчлербирлиги». Википедия пишет, что это больше, чем у воздушно-реактивного двигателя.

А еще больше, чем у двигателя и «Галатасарая» — чемпионств у «Фенербахче». Причем сразу на восемь. Лично для меня это стало открытием, все-таки «Галатасарай» постоянный гость еврокубков. Да и «Бешикташ» отстает от «желто-красных» всего на два (18 против 20). Если же полазить по официальным сайтам команд, то там упоминается множество всяких других трофеев, типа кубка премьер-министра Турции, некого Кубка «TSYD» и т.п. Насколько все это расценивается и как расшифровывается, я понятия не имею, и вам голову копипастой забивать не буду. Но что-то подсказывает, что в сравнении с чемпионствами — чуть больше, чем нихрена кубок ФНЛ и тому подобное. Но если будете в Стамбуле, особенно в оживленном месте, на всякий случай не рекомендую об этом распространяться.

Обнаружил забавный момент — на сайте «Галатасарая» не постеснялись и в разделе достижений добавили сводный рейтинг по трофеям среди всех турецких команд, при этом сделав пометку, с какого сезона и почему так подсчитано. Угадайте с трех раз, кто на первом месте… Игра с цифрами аналогична российским и английским подсчетам чемпионств до и после 91-го года. И вот в такой бескомпромиссности вся суть турецкого футбола. У них даже популярная спортивная газета называется «Fanatik». Вот уж вряд ли бы у нас назвали газету «Фанат-экспресс» или, скажем, «Советский фанат»...

Поэтому оставлю рекорды в покое и расскажу про маркетинговые достижения команд, а проще говоря, про работу с болельщиками.

Если свою прогулку начать с местного Арбата — улицы Истикляль, то довольно быстро наткнетесь на четырехэтажный фан-шоп «Галатасарая», где продают даже кресла (!) с символикой клуба. Но при всем сумасшествии на улице, в самом магазине, за исключением первого этажа, покупателей не было от слова «совсем». Возможно, «львы» (прозвище болельщиков команды) закупаются ближе к родному стадиону, находящемуся на северной окраине города, а тут “точка” больше для туристов. Хотя, кто в другую страну кресло потащит...

А возможно, еще и причина в том, что буквально в километре отсюда находится стадион «Бешикташа». Сразу замечаем там огромный музей, в котором помимо просмотра традиционного набора кубков, документов и прочих футболок Куарежмы, можно даже попеть в караоке фанатские песни (но там не строго, можно и «Батарейку» затянуть), или даже с помощью очков виртуальной реальности покататься на крыше стадиона «Водафон Парк». Тоже думал ерунда, пока не укачало.

А на выходе из музея такой же огромный официальный фан-шоп, где, впрочем, по славной традиции турецких базаров, могут попытаться и «случайно» обсчитать. Вежливо просим вернуть недостающие лиры и выходим любоваться красотами Босфора, разделяющего Европу и Азию. К слову, стадион «Бешикташа» — единственный, позволяющий помимо хорошего футбола лицезреть с него и сразу две вышеупомянутые части света.

Ну а про достижения «Фенербахче» отдельный рассказ, где, помимо прочего, поведаю про особенности приобретения билетов на футбол в Турции на примере как раз самой титулованной команды (по крайней мере по ее версии). Как нетрудно догадаться из заголовка — быть дерби, и как раз против вышеупомянутого «Бешикташа». Вроде что тут такого — купить билеты на футбол, однако на практике оказалось гораздо дороже и сложнее, чем сам полет в Стамбул, куда и виза не нужна, и билеты на самолет вышли примерно по три тысячи рублей известным лоукостером. Как говорится, главное — не «Победа», а участие в точке прибытия.

Америку открывать не буду, далее исключительно личный опыт о том, как знаменитое турецкое «добро пожаловать в ад» оказалось не просто словами на баннере. Кому-то пригодится как инструкция, поэтому детали — наше все.

Для справки: в 2014 году турецкие власти, в целях борьбы с беспорядками на трибунах, ввели обязательным условием посещения матча наличие так называемой карты passolig (запомните название, оно еще будет упоминаться), для покупки которой необходимо указывать все основные сведения о себе, в т.ч. и фото. Фанаты побунтовали конечно, но смирились. У нас похожая карта была на Чемпионате мира — Fan ID, но, судя по всему, в ближайшие годы она доберется и до внутренних турниров. Отличие от Fan ID только в том, что пассолиг еще можно использовать для оплаты покупок, проезда в общественном транспорте и других радостей жизни.

Таких нюансов я, конечно же, не знал и просто полез искать раздел «Tickets» на сайте «Фенербахче». Для надежности проверил и сайт “Бешикташа” — однако ни английские версии сайта, ни браузерный переводчик ничего подобного не выдавали. Нехитрые запросы в гугле перекинули на туристический форум, где такие же, как и я, незнайки искали билет на футбол, попасть на который и правда оказалось не проще, чем на луну. Пользуясь случаем, передаю привет всем тем, кто таким же путем попал в эту статью и, пережив коронавирус, гуглит “как сделать passolig”.

В общем, будучи еще в России, заказал на сайте пассолига себе и даме сердца по такой карте, заплатив в российских рублях чуть больше тысячи и стал искать там же заветный матч. Но его и здесь не оказалось, хотя до дерби оставалась всего неделя. Куча матчей даже на первую лигу, не говоря про Супер-лигу, а самого важного нет. И никакой информации. «Это в Турции, там тепло» — вспомнился Леонов. Причина же тому оказалось банальной — ажиотаж на дерби настолько велик, что открой продажу даже за пять минут до матча, к стартовому свистку все равно все сметут.

И вот, доламывая f5, за несколько дней до дерби все же обнаруживаю билеты! Тут же захожу в матч и начинаю переводить с турецкого. Ну ладно, переводит гугл, а я пытаюсь понять странные фразы, типа «члены совета дивана». Под «диваном», видимо, имеется в виду некое объединение болельщиков (хотя в каком-то смысле перевод правильный).

Выясняю, что первыми купить билеты на матч смогут только как раз те самые «члены дивана», и то не сейчас, а за четыре дня до матча. Будет у них на это 24 часа, после чего продажа откроется для… нет, не для всех, а только для владельцев какой-то местной банковской карты и не менее местной сим-карты. И у них тоже будет целых 24 часа! И только потом, за двое суток до матча, все, что останется, можно покупать и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Зайдя через минуту после открытия продаж «для всех», я ни в чем себе и не отказал — билетов уже не было. Остается только гадать, кто сыграл в этом главную роль — симки, банковские карты или все же «члены дивана»...

Добивающим издевательством было и то, что нельзя было просто посмотреть наличие билетов на всем стадионе — надо было проверять каждый ярус каждой трибуны отдельно. Несколько минут судорожных перебежек по ярусам и вдруг, о чудо — попадается один билет, правда стоимостью больше, чем упомянутый авиабилет до Стамбула. Да, попасть на «Фенербахче» стоит не дешево — примерно от 1500 до 10000, в пересчете на рубли. Едва я успел сообразить, что по одному билету мы вдвоем пройти не сможем, как его уже кто-то ловко выкупил. Интересно было бы узнать, сколько тысяч людей в Турции в те минуты так же сидели и ставили рекорды по количеству кликов мыши в секунду. Далее пару раз появлялись одинокие билеты на самых разных трибунах, но тоже мгновенно улетали. Понимая, что на сайте с непонятными для меня буквами априори быстрее будут аборигены, через некоторое время я, как говорится, приуныл. А билеты пропали окончательно.

Да, как рожденный в СССР , первым делом вспомнил о перекупщиках, но вот проблема — билет зачисляется только на саму фан-карту, поэтому обходные маневры исключены даже теоретически. Однако, если поискать, не практически. И на том же туристическом форуме нашел комментарий про зарубежный сайт для перепродажи билетов, где автор (спасибо ему) на свой страх и риск купил втридорога билеты, и каким-то образом спустя сутки они зачислились на его passolig. Безусловно, верить комментарию на форуме, как потратить деньги — затея плохая, однако про этот сайт я уже что-то слышал и решил рискнуть. Все часто говорят, что любят футбол, а некоторые даже, что “это дело жизни и смерти”, однако только в подобные моменты риска можно проверить, так ли это на самом деле. Стамбул — крутой город, но без посещения футбола оно, извиняюсь, нахрен не надо.

Итак, регистрируемся, смотрим билеты на дерби и сразу первая загвоздка — продается их хоть и пару десятков, но у всех продавцов только по одному билету. Нахожу максимально близкие — с одного сектора, который за воротами, но с разницей в пять рядов. Опять же, рискую, потому что учитывая турецкие правила футбольной идентификации, вполне возможно, что рассадка строго по местам, а оставлять девушку в компании горячих турецких мужчин никак не входило в мои планы. И в таком случае это будет означать уже не только тот же самый обидный пролет мимо футбола, но и еще бесполезные переплаты в четыре раза. Так что, если отвечать на вопрос «насколько мы любим футбол?», то ответ окажется где-то между деньгами и отношениями, Билл Шенкли малость погорячился.

В итоге, за два теоретических билета за ворота отдаю чуть более десяти тысяч. Прибавьте к этому, что карты пассолига у нас и не будет, потому что в воскресенье (день матча) ее нельзя получить, а в субботу прилетаем позже времени закрытия пункта выдачи. Но нашел информацию, что при наличии билета на сам матч вроде бы можно за отдельную плату купить разовый пропуск, если забыл с собой карту пассолиг. Но, как и где покупать эти разовые замены — тоже еще поди пойми. А еще в погоне за максимально близкими местами, уже позже замечаю, что у одного продавца обычный билет, а у другого проход по сезонному абонементу... Оказывается, можно передавать со своей “сезонки” разовое посещение другим людям.

В общем, ни карты, ни билетов на футбол, и куча других головоломок. Как там у «Сплина»:

«Мой поезд едет в Стамбул — это cool,

Но денег нет на обед — это bad».

Заключительную часть истории допишу в этом же блоге (можно подписаться) через несколько дней самоизоляции.