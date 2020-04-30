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ПСЖ посвятил медработникам свою победу в чемпионате

сегодня, 21:12

Генеральный директор «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам:

Мы хотим посвятить титул Лиги 1 сезона 2019/2020 медицинским работникам и тем, кто каждый день находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Глубочайшего восхищения заслуживает их самопожертвование.

Понимаем и поддерживаем решения правительства по досрочном завершению чемпионата. Здоровье должно быть приоритетом. Хочу поблагодарить футболистов, тренера, технический и медицинский персонал и других сотрудников клуба за их работу. Этот трофей является наградой каждого за ежедневный тяжелый труд. Надеюсь, что этот титул принесет в эти сложные времена нашим болельщикам немного счастья и надежды. Благодарен им за поддержку.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:37
Посвяти??? Лучше бы обогатил ....лямов так на несколько. А посвящение - красивые слова и только!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:18
не вижу победы!! а врачи молодцы -вот кто борется до конца!!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 21:15
Достойно достойным врачам!
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