ПСЖ посвятил медработникам свою победу в чемпионате

Генеральный директор «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи посвятил победу в чемпионате Франции медицинским работникам:

Мы хотим посвятить титул Лиги 1 сезона 2019/2020 медицинским работникам и тем, кто каждый день находится на передовой в борьбе с коронавирусом. Глубочайшего восхищения заслуживает их самопожертвование.

Понимаем и поддерживаем решения правительства по досрочном завершению чемпионата. Здоровье должно быть приоритетом. Хочу поблагодарить футболистов, тренера, технический и медицинский персонал и других сотрудников клуба за их работу. Этот трофей является наградой каждого за ежедневный тяжелый труд. Надеюсь, что этот титул принесет в эти сложные времена нашим болельщикам немного счастья и надежды. Благодарен им за поддержку.