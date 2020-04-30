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Витсель просит Феллаини помочь «Стандарду» для сохранения лицензии

сегодня, 16:23

По информации Nieuws Blad, полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель обсуждает с хавбеком «Шаньдун Лунен» Маруаном Феллаини возможность инвестирования в льежский «Стандард».

Дело в том, что «Стандард» не смог пройти процедуру лицензирования на следующий сезон, поэтому теперь рискует утратить статус профессионального клуба. Комиссия по лицензированию Федерации футбола Бельгии усомнилась в финансовой стабильности «Стандарда», так как клуб не смог предоставить подтверждение о выплате бонусов восьми своим футболистам за февраль 2020 года на общую сумму более миллиона евро.

Клубу нужно собрать 12 млн евро. Часть этой суммы готов покрыть Витсель, одновременно с этим Аксель попробует уговорить Феллаини так же вложиться в клуб. Оба игрока выступали за «Стандард» в начале карьеры.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:37
Всё по блату...
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