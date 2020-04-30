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Руководство АПЛ разработало протокол для возобновления сезона

сегодня, 12:43

Источник сообщает, что руководство АПЛ разработало протокол для возобновления сезона, который предусматривают обязательное ношение во время тренировок футболистами маски и шарфа-снуда.

Отныне все игроки и сотрудники команд обязаны накануне тренировок проходить тесты на коронавирус. После окончания тренировок должно быть продезинфицировано все снаряжение — от футбольных мячей до пульсометров. Запрещается также плеваться на тренировочном поле. Также футболистам рекомендуется парковать свои автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга.

Игрокам будет отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в небольшой группе (по 5 человек) и 15 минут на восстановление.

Клубы АПЛ намерены возобновить чемпионат в середине июня.

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Все комментарии
SHEARER
SHEARER
сегодня в 13:00
Давайте уже начнём играть в футбол!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:47
пусть этот протокол поможет не на бумаге, а на самом деле
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:47
Если жара будет, все равно в шарфах бегать? Ой, лишь бы уже начали играть)
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