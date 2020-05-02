Смертин: «За гол Шевченко Филимонову я, прежде всего, винил себя»

Экс-полузащитник сборной России поделился воспоминаниями об отборочном матче Евро-2000 против команды Украины (1:1). Гол со штрафного в ворота лишил россиян путёвки на чемпионат Европы.

По меньшей мере я разделял ответственность с Александром Филимоновым. В этом эпизоде я, конечно, не имел права касаться [игрока соперников]. Более того, там Валера Карпин был с другой стороны. Можно было вдвоём отобрать мяч. Кстати, после того как я нарушил, как раз Валера мне напихал. Сказал: ну что ты делаешь, зачем ты нарушаешь здесь. Я подумал про себя ещё в эти какие-то доли секунды: не первый раз и не последний, ничего страшного.

А потом всё как в замедленном кино. Казалось бы, сколько там – 40-45 метров до ворот. И как в замедленной съёмке, когда Саша Филимонов сначала принял решение отбить мяч. Ты, наверное, знаешь, почему это произошло? У него была возможность перевести, а потом он просто-напросто решил его поймать. И это, на мой взгляд, от такой самоуверенности, уверенности в своих силах, потому что весь цикл он провёл безошибочно. Он один из лучших в нашей сборной был.

Это был такой эпизод болезненный для меня, потому что.... впервые в жизни ты выходишь на матч и понимаешь, что выиграешь. Это просто вопрос времени, на какой минуте ты забьёшь гол. И вот как раз победа над французами, а потом над исландцами на «Динамо» вселили такую уверенность, что мы выходили в следующих матчах и понимали, что выиграем. Как и в этом матче. Это не вопрос самоуверенности, просто уверенности и командного духа.

Что было после матча? Ну, я себя винил прежде всего за этот эпизод. Саша Филимонов, я помню, зашёл, извинился и накрыл голову полотенцем. Я помню, я уже вернулся из душа, один из последних, – он так и продолжал сидеть.

Я этот эпизод не помню, но Дима Хлестов рассказывал, что зашёл Пал Палыч Бородин, который курировал сборную, и, дабы отвлечь нас от этой трагедии, драмы скорее, начал рассказывать нам анекдоты. Но никто его, естественно, не поддержал. Как была гробовая тишина, так она и продолжалась.

Говорил ли ещё кто-то? Нет, все молчали абсолютно. Ну а что можно было ожидать после такой трагедии.