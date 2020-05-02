Форвард «Уфы» выразил поддержку Фролову

Нападающий «Уфы» в интервью клубной пресс-службе выразил поддержку голкиперу «Крыльев Советов» , который подвергся критике после своих высказываний в адрес властей РФ .

Евгений Фролов — мой друг. Он молодец, что сказал то, что думает. Считаю, он незаслуженно подвергается критике, потому что каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, невзирая на то, кто он — футболист или чиновник.

Но, конечно, когда его высылают из страны… Мне кажется, что это как-то не очень выглядит в демократической стране, когда человеку закрывают рот. Думаю, это неправильно. Каждый человек имеет право говорить то, что он думает: футболист, чиновник, врач или кто-то ещё. Все имеют право высказывать своё мнение. Я не вижу в этом никакой проблемы. А разделять его позицию или нет — это уже право каждого человека. У каждого есть своё мнение на этот счёт.