Орлов: «Слухи о подкупе „Баварии“ в Кубке УЕФА нужны были врагам „Зенита“»

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов коснулся темы слухов о возможном договорном характере ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0).
В октябре 2008 года испанская пресса сообщила, что матч «Зенит» – «Бавария» – под подозрением. Писали, что место в финале обошлось «Зениту» в 50 млн евро. Якобы деньги «Бавария» получила через «тамбовскую» ОПГ, которая базировалась в Санкт-Петербурге. А главной уликой против «Зенита» была названа телефонная аудиозапись, в которой «тамбовчане» обсуждали победу в еврокубковом полуфинале.
Кто-то придумал, да. Причем непонятно, откуда пошло – из России, из Германии. Якобы была выплачена премия «Баварии».
Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми – с политиками, с артистами, с представителями разных направлений.
Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с «Баварией».
Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш „Зенит“ как-то победил. Надо помочь». И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.
А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчет – и началось. СМИ подхватили…
Хотя сразу было понятно, что глупость полнейшая. Ну что, «Баварии» кто-то мог дать деньги, чтобы она проиграла? «Баварии», у которой своих денег столько, что ей ничего не надо.
Кому это могло быть выгодно? Врагам «Зенита» – кому же еще? Это, знаете, как в произведениях Агаты Кристи, когда кого-то убивают, она всегда ставит вопрос: «Кому это выгодно?» Так же и здесь.
Это могли быть и российские СМИ, и кто-то из русских за рубежом. На «Баварию» такое не навесишь, а на «Зенит» попробовали. Знаю, даже какие-то запросы были со стороны УЕФА – в оба клуба.
Ну кто это мог всерьез воспринимать? «Зенит» выиграл абсолютно законно, переиграл «Баварию» по всем статьям. Сама игра была лучшим доказательством. 4:0 – «Бавария» к матчу в Санкт-Петербурге оказалась просто не готова.
Ранее Орлов вспомнил о самом запоминающемся эпизоде этого матча.
Конявые, не становитесь спартачами. Они завидуют это понятно. А вы то че? Аа у вас же супер уефа нет))
Красно синий воин, когда Зенит выносил баварию ты еше в пеленках лежал.
Конявые, не становитесь спартачами. Они завидуют это понятно. А вы то че? Аа у вас же супер уефа нет))
Красно синий воин, когда Зенит выносил баварию ты еше в пеленках лежал.
Ну еще ВСЕГО ЛИШЬ шесть штуе от испанцев за два матча получили. Тоже повод для гордости.
Ну еще ВСЕГО ЛИШЬ шесть штуе от испанцев за два матча получили. Тоже повод для гордости.
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Вот и помогли!))
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Вот и помогли!))
Давайте напишем что и ман юнайтед купили! А им сколько привалило??
Давайте еще напишем что на евро гус наш иваныч со своими договорился и они проиграли! А голландцам сколько на лапу дали? Ваши версии...
Ерунду не пишите зашкварщики)) вы просто завидуете))
Так же можно сказать что и цска купил спортинг в финале. Ну конечно вы щас будете говорить обратное))
Давайте напишем что и ман юнайтед купили! А им сколько привалило??
Давайте еще напишем что на евро гус наш иваныч со своими договорился и они проиграли! А голландцам сколько на лапу дали? Ваши версии...
Ерунду не пишите зашкварщики)) вы просто завидуете))
Так же можно сказать что и цска купил спортинг в финале. Ну конечно вы щас будете говорить обратное))
Про первый клуб ЦСКА выигравшим для нашей страны страны Еврокубок такого не говорят.
Про первый клуб ЦСКА выигравшим для нашей страны страны Еврокубок такого не говорят.
Орел Граф! С какими волшебниками общается).
Орел Граф! С какими волшебниками общается).
Где он заявил, что были подкуплены и судьи.
Что то слишком много подозрений на кубок с душком.
Где он заявил, что были подкуплены и судьи.
Что то слишком много подозрений на кубок с душком.
Не долго пришлось ждать...
Сейчас и другие подтянутся..))
Не долго пришлось ждать...
Сейчас и другие подтянутся..))
00:00 4 октября 2008 г. «Зенит»–«Бавария» — под подозрением
Петербургский «Зенит» обвиняется в покупке полуфинального матча Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0). По утверждению испанских газет, мюнхенскому клубу досталось 50 млн евро.
Так что с 2008 года ваш Кубок УЕФА с большим душком!
00:00 4 октября 2008 г. «Зенит»–«Бавария» — под подозрением
Петербургский «Зенит» обвиняется в покупке полуфинального матча Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0). По утверждению испанских газет, мюнхенскому клубу досталось 50 млн евро.
Так что с 2008 года ваш Кубок УЕФА с большим душком!
Подкупить "Баварию".....)))
Чушь какая то...
Подкупить "Баварию".....)))
Чушь какая то...
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Может причиной неготовности Баварии к матчу и послужили 50 миллионов?
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Может причиной неготовности Баварии к матчу и послужили 50 миллионов?