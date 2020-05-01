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Орлов: «Слухи о подкупе „Баварии“ в Кубке УЕФА нужны были врагам „Зенита“»

сегодня, 13:27
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов коснулся темы слухов о возможном договорном характере ответного матча 1/2 финала Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и «Баварией» (4:0).

В октябре 2008 года испанская пресса сообщила, что матч «Зенит» – «Бавария» – под подозрением. Писали, что место в финале обошлось «Зениту» в 50 млн евро. Якобы деньги «Бавария» получила через «тамбовскую» ОПГ, которая базировалась в Санкт-Петербурге. А главной уликой против «Зенита» была названа телефонная аудиозапись, в которой «тамбовчане» обсуждали победу в еврокубковом полуфинале.

Кто-то придумал, да. Причем непонятно, откуда пошло – из России, из Германии. Якобы была выплачена премия «Баварии».

Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми – с политиками, с артистами, с представителями разных направлений.

Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с «Баварией».

Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш „Зенит“ как-то победил. Надо помочь». И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.

А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчет – и началось. СМИ подхватили…

Хотя сразу было понятно, что глупость полнейшая. Ну что, «Баварии» кто-то мог дать деньги, чтобы она проиграла? «Баварии», у которой своих денег столько, что ей ничего не надо.

Кому это могло быть выгодно? Врагам «Зенита» – кому же еще? Это, знаете, как в произведениях Агаты Кристи, когда кого-то убивают, она всегда ставит вопрос: «Кому это выгодно?» Так же и здесь.

Это могли быть и российские СМИ, и кто-то из русских за рубежом. На «Баварию» такое не навесишь, а на «Зенит» попробовали. Знаю, даже какие-то запросы были со стороны УЕФА – в оба клуба.

Ну кто это мог всерьез воспринимать? «Зенит» выиграл абсолютно законно, переиграл «Баварию» по всем статьям. Сама игра была лучшим доказательством. 4:0 – «Бавария» к матчу в Санкт-Петербурге оказалась просто не готова.

Ранее Орлов вспомнил о самом запоминающемся эпизоде этого матча. 

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Юрниекс
Юрниекс
сегодня в 15:10
Хаген тоже что то подобное рассказывал...Подозрительно все это..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:02
Соккер?). Почему новость не на Главном?). Это же волшебство!).
Nekit92
Nekit92 ответ yasukuni (раскрыть)
сегодня в 15:01
Ну бронза лучше чем ничего. Или ты не согласен?
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:59
Кони говорят про подкуп потому что мы взяли супер уефа которого у коней нет. А тут как раз повод подвернулся мол слушок пошел, вот и галдят)) почему же про финал не говорят? Почему про подкуп ман юнайтед не говорят?
Конявые, не становитесь спартачами. Они завидуют это понятно. А вы то че? Аа у вас же супер уефа нет))
Красно синий воин, когда Зенит выносил баварию ты еше в пеленках лежал.
makkie
makkie
сегодня в 14:53
Выиграли честно, за деньги :)
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 14:49
Естественно это всего лишь слух! Хотя, конечно, до сих пор не понятно, как Бавария влетела с таким крупным счетом...
yasukuni
yasukuni ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 14:46, ред.
А чего на Евро-то добились? Деревянной бронзы, которую без матча навешивают? В боксе на всех чемпах так же делают, только там НИКТО бронзой не хвалится. Стыдно.

Ну еще ВСЕГО ЛИШЬ шесть штуе от испанцев за два матча получили. Тоже повод для гордости.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 14:45
Интересно, что Воробьёв загнёт про матч СК с МЮ
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 14:44
Оказалось, один из Тамбовской ОПГ другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь».
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Вот и помогли!))
cska1948
cska1948 ответ Nekit92 (раскрыть)
сегодня в 14:39
Я ни чего НЕ утверждаю, а задаю вопрос.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:26
😂😂😂😂😂Орлов ещё общаются с авторитетами....ну то что это был чистый договорняк...это видели все.Если Файзулин забивает головой с вратарской...тем более Канну...😂😂😂😂😂...ГАЗПРОМ СДЕЛАЛ СВОЕ ДЕЛО. ..
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:18
Давайте еще напишем что и финал купили! Сколько там шотландскому клубу досталось? Ваши версии...
Давайте напишем что и ман юнайтед купили! А им сколько привалило??
Давайте еще напишем что на евро гус наш иваныч со своими договорился и они проиграли! А голландцам сколько на лапу дали? Ваши версии...

Ерунду не пишите зашкварщики)) вы просто завидуете))
Так же можно сказать что и цска купил спортинг в финале. Ну конечно вы щас будете говорить обратное))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
сегодня в 14:17
Как интересно получается у Орлова, почему-то только про Зенит враги говорят, что Кубок УЕФА с сомнительной победой.
Про первый клуб ЦСКА выигравшим для нашей страны страны Еврокубок такого не говорят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:16, ред.
"Слушай, надо, чтобы наш Зенит, как-то победил. Надо помочь". Видимо второй был "Старик" Хаттабыч).
Орел Граф! С какими волшебниками общается).
Nekit92
Nekit92 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 14:13
Ну не 4:0 же проигрывать
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:12
А ведь было ещё и выступление от Хагена.

Где он заявил, что были подкуплены и судьи.

Что то слишком много подозрений на кубок с душком.
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:12
В 2008 году ты еще под стол пешком ходил
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:12
Да я спецом написал....чтоб засветились те о ком говорит Орлов...о загадочных "врагах Зенита"......))
Не долго пришлось ждать...
Сейчас и другие подтянутся..))
Nekit92
Nekit92 ответ oFANATo (раскрыть)
сегодня в 14:09
Только один вопрос: откуда испанские газеты знают сколько досталось мюнхенскому клубу?
yasukuni
yasukuni ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 14:09
Так он сам русским по белому сказал. "Авторитетные люди" это вообще-то бандюки, а не артисты и журналисты. Хорошая компания у Орлова.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:08
Бавария не продается настолько!
Nekit92
Nekit92
сегодня в 14:08
Врагам Зенита, таким как спартак.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:07
были б доказательства, все бы сидели, но иногда бывают такие подозрения, где доказательства и не нужны...
oFANATo
oFANATo ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:58, ред.
А я слышал про это ещё в 2008 году!!!

00:00 4 октября 2008 г. «Зенит»–«Бавария» — под подозрением
Петербургский «Зенит» обвиняется в покупке полуфинального матча Кубка УЕФА с «Баварией» (4:0). По утверждению испанских газет, мюнхенскому клубу досталось 50 млн евро.

Так что с 2008 года ваш Кубок УЕФА с большим душком!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:42
Никогда не слышал таких глупых слухов....
Подкупить "Баварию".....)))
Чушь какая то...
cska1948
cska1948
сегодня в 13:42
"...Сама игра была лучшим доказательством. 4:0 – «Бавария» к матчу в Санкт-Петербурге оказалась просто не готова."
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Может причиной неготовности Баварии к матчу и послужили 50 миллионов?
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:36
Гена, ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ!))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:32
Всё, Гена вышел из самоизоляции, нам всем кранты.
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