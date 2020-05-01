Карсаков: «Если закончатся деньги, выставлю майку Гвардиолы на аукцион»

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сегодня, 12:29

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Карсаков, автор победного гола «Барселоне» в ноябре 1992 года (3:2), рассказал, что в его коллекции есть футболка главного тренера «Ман Сити» .

У меня есть майка Хосепа Гвардиолы. Дима Кузнецов после дерби «Барселоны» и «Эспаньола» её у Пепа выменял и потом мне подарил. Тогда и подумать никто не мог, что тот станет великим тренером. А Диму потом в клубе на $ 100 оштрафовали: в «Эспаньоле» запрещено было меняться футболками. Когда деньги закончатся, коронавирус всё съест – придётся на аукцион эту майку выставлять. Шутка!

Гвардиола выступал за «Барселону» с 1990 по 2001 год.