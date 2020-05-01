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Орлов: «Для меня самый памятный момент, когда Зырянов обвёл Лусио»

сегодня, 12:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, какой момент ему запомнился больше всего в разгромной победе «Зенита» в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА с «Баварией» в 2008 году (4:0).

Самый памятный момент? Как Костя Зырянов Лусио обыграл. Заложил такой финт, что бразилец в другую сторону улетел. Показал влево, а сам вправо ушёл. Лусио попался на этот финт, Костя спокойно развернулся под правую ногу и забил. Настолько технично всё было исполнено!

Я сейчас смотрю на нынешних полузащитников – скорости в футболе, наверное, возросли. Но таких технарей нет, чтобы с мячом работали, как Зырянов, Широков, Файзулин… Про Аршавина и не говорю.

Также недавно Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи». 

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:33
Гене в его старческом возрасте пить противопоказано.
ziborock
ziborock
сегодня в 13:29
Ага, 4 мяча Кан пропустил и все по центру ворот!)))
Anzhidag777
Anzhidag777
сегодня в 13:28
Он Вообще то Домичелиса обвел взглядом
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:17
А как Файзулин забивал с вратарской он не помнит. ...где вы такое видели...это чистой воды договорняк...те которые понимают в футболе...они это давно поняли..4-0 смешно. ..😂😂😂😂😂😂
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:17
На фоне "технаря" Дзю, конечно они космос).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:56
Когда Гена прекратит комментировать - это будет очень памятный момент для всех болельщиков!!!
ДСА
ДСА
сегодня в 12:51
Была реально удачная игра.
beefs
beefs
сегодня в 12:49
ностальгия по хорошему
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:28
каждую неделю новый самый любимый))))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:21
Эх хорошие воспоминания
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