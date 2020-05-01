Орлов: «Для меня самый памятный момент, когда Зырянов обвёл Лусио»

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сегодня, 12:19

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, какой момент ему запомнился больше всего в разгромной победе «Зенита» в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА с «Баварией» в 2008 году (4:0).

Самый памятный момент? Как Костя Зырянов Лусио обыграл. Заложил такой финт, что бразилец в другую сторону улетел. Показал влево, а сам вправо ушёл. Лусио попался на этот финт, Костя спокойно развернулся под правую ногу и забил. Настолько технично всё было исполнено! Я сейчас смотрю на нынешних полузащитников – скорости в футболе, наверное, возросли. Но таких технарей нет, чтобы с мячом работали, как Зырянов, Широков, Файзулин… Про Аршавина и не говорю.

Также недавно Орлов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи».