Хавбек «Луча» Калугин: «Все любят хаять Путина, но он не уследит за всем»

Полузащитник «Луча» в эфире инстаграма Марии Командной высказался о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны.

Считаю ли я себя оппозиционером? Мыслей о революции у меня нет, я понимаю, что революция – это утопия. Если бы люди по всей стране относились ответственно к своей работе... Все любят хаять Путина. Я, может, так же не согласен с какими-то его нравоучениями, законами, поправками, которые он вводит, не согласен с некоторыми изменениями Конституции.

Но, опять же, он один, а страна огромная. Он не может уследить за всеми. Кто-то своровал где-нибудь в Магадане – как он об этом узнает? Все зависит от людей на местах. Если человек будет делать свою работу ответственно, его будут уважать – в первую очередь люди, которые с ним работают.

Я не за обнуление президентских сроков Путина. Не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется что-то новое увидеть, новый подход к делу, видеть, что человек заинтересован в людях, в стране, как он ее будет развивать.

Пока такого человека нет, раз Путин решился на такой шаг, как поправки в Конституцию по обнулению сроков. Не знаю, что будет дальше. Но у меня есть надежда. Россия – великая страна, у нас великий правитель, и если он будет делать все на благо народа, у нас будет очень хорошая и сильная держава. Она и так сильная, но только в плане армии.