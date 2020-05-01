Хавбек «Луча» Калугин: «Все любят хаять Путина, но он не уследит за всем»

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин в эфире инстаграма Марии Командной высказался о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны.
Считаю ли я себя оппозиционером? Мыслей о революции у меня нет, я понимаю, что революция – это утопия. Если бы люди по всей стране относились ответственно к своей работе... Все любят хаять Путина. Я, может, так же не согласен с какими-то его нравоучениями, законами, поправками, которые он вводит, не согласен с некоторыми изменениями Конституции.
Но, опять же, он один, а страна огромная. Он не может уследить за всеми. Кто-то своровал где-нибудь в Магадане – как он об этом узнает? Все зависит от людей на местах. Если человек будет делать свою работу ответственно, его будут уважать – в первую очередь люди, которые с ним работают.
Я не за обнуление президентских сроков Путина. Не считаю, что человек может править больше 20 лет. Хочется что-то новое увидеть, новый подход к делу, видеть, что человек заинтересован в людях, в стране, как он ее будет развивать.
Пока такого человека нет, раз Путин решился на такой шаг, как поправки в Конституцию по обнулению сроков. Не знаю, что будет дальше. Но у меня есть надежда. Россия – великая страна, у нас великий правитель, и если он будет делать все на благо народа, у нас будет очень хорошая и сильная держава. Она и так сильная, но только в плане армии.
Также недавно Дмитрий подверг критике губернатора Приморья.
Начали за здравие, закончили за упокой, как обычно. Ваш комментарий в мой адрес это откровенная ложь, с некоторой долей цинизма. Зачем Вы пишите в мой адрес откровенную ложь, которую я легко могу опровергнуть, не надо своей ложью манипулировать сознанием тех, из-за которых я пытаюсь добиться корректировки правил в КП, чтобы клоновод не мог с помощью манипуляций побеждать в КП, а побеждали юзеры, которые играют честно.
Ваш комм. в мой адрес:
...МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ.БОРОТЬСЯ С КЛОНОВОДАМИ, САМОМУ СОЗДАВАЯ КЛОНОВ....
Я борюсь с этим мерзким явлением так, как могу, в меру своих скромных возможностей! Я не поддерживаю свои комментарии своими же лайками, не пишу сам себе, отказываюсь от призов, которые разыгрываются... ВЫ НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ, только постоянно предъявляете претензии администрации в КП. Я давным-давно заметил на чью мельницу вы льёте воду.....
А теперь по факту Вашего лживого комментария!!! Которым Вы пытаетесь настроить против меня участников Конкурса Прогнозов, из-за которых я и пытаюсь немного откорректировать условия Конкурса Прогнозов.
Ваш комм. в мой адрес:С ВАШИХ ЖЕ СЛОВ, 1-2 ВАШИХ КЛОНА РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП-19 ПРИЗЁРОВ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМУ-ТО ИЗ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВИП.
НИЧЕГО ПРОТИВ ВАС КОНКРЕТНО НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ...
Я чётко и ясно написал несколько раз, что играл в КП два раза, используя три клона, против клоновода, который использует более сотни в одном розыгрыше. Что в первом случае моя цель-это лишить первого-второго места клоновода, так как он обнаглел до такой степени, что просто измывался над участниками КП...... Второй раз я играл в прошедшем конкурсе за апрель, где дважды вошёл в двадцатку призёров...где указал с какой целью играю. (играя с первого по последний день, разобраться во всём, чтобы выйти с конкретными предложениями к администрации) Как в первом, так и во втором случае, я не получаю разыгрываемые призы, не указываю адрес по которому отправляют призы. А ВИПы не достанутся не честным участникам, а Славнову, как призы от которых я отказываюсь.
А ТЕПЕРЬ, я жду скрин моего комментария, где я пишу, что 1-2 моих клона РЕГУЛЯРНО входят в топ-19 призёров!!! Я не дождусь такого скрина только потому, что я никогда такого не писал, потому, что такого никогда не было!!! Я обвиняю вас в наглой циничной лжи, опровергните, что это не так, указав, где, когда, я такое писал, чтобы участники КП могли убедиться, кто действительно борется за правду, кто мешает мне в этом, вбрасывая факты, которые не соответствуют действительности. И ЕЩЁ! Ваш комм. в мой адрес:
НИЧЕГО КОНКРЕТНО ПРОТИВ ВАС НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ.....
А МЕТОДЫ МИХАИЛА СЛАВНОВА ВАС НЕ ВОЗМУЩАЮТ????!!!!
Повторяю, давно заметил, на чью мельницу Вы льёте воду!!!
Пока не увижу скрина, которым вы подтвердите, что комм. в мой адрес не ложь, общаться с Вами не буду. Вы у меня в игноре вместе с клонами М.Славнова. Скрин выкладывайте в КП, я найду возможность его прочитать! Только ведь вряд ли дождусь!......
Начали за здравие, закончили за упокой, как обычно. Ваш комментарий в мой адрес это откровенная ложь, с некоторой долей цинизма. Зачем Вы пишите в мой адрес откровенную ложь, которую я легко могу опровергнуть, не надо своей ложью манипулировать сознанием тех, из-за которых я пытаюсь добиться корректировки правил в КП, чтобы клоновод не мог с помощью манипуляций побеждать в КП, а побеждали юзеры, которые играют честно.
Ваш комм. в мой адрес:
...МНЕ ТОЛЬКО НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНЫ МЕТОДЫ.БОРОТЬСЯ С КЛОНОВОДАМИ, САМОМУ СОЗДАВАЯ КЛОНОВ....
Я борюсь с этим мерзким явлением так, как могу, в меру своих скромных возможностей! Я не поддерживаю свои комментарии своими же лайками, не пишу сам себе, отказываюсь от призов, которые разыгрываются... ВЫ НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТЕ, только постоянно предъявляете претензии администрации в КП. Я давным-давно заметил на чью мельницу вы льёте воду.....
А теперь по факту Вашего лживого комментария!!! Которым Вы пытаетесь настроить против меня участников Конкурса Прогнозов, из-за которых я и пытаюсь немного откорректировать условия Конкурса Прогнозов.
Ваш комм. в мой адрес:С ВАШИХ ЖЕ СЛОВ, 1-2 ВАШИХ КЛОНА РЕГУЛЯРНО ВХОДЯТ В ТОП-19 ПРИЗЁРОВ.
ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО КОМУ-ТО ИЗ ЧЕСТНЫХ ИГРОКОВ НЕ ДОСТАНЕТСЯ ВИП.
НИЧЕГО ПРОТИВ ВАС КОНКРЕТНО НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ...
Я чётко и ясно написал несколько раз, что играл в КП два раза, используя три клона, против клоновода, который использует более сотни в одном розыгрыше. Что в первом случае моя цель-это лишить первого-второго места клоновода, так как он обнаглел до такой степени, что просто измывался над участниками КП...... Второй раз я играл в прошедшем конкурсе за апрель, где дважды вошёл в двадцатку призёров...где указал с какой целью играю. (играя с первого по последний день, разобраться во всём, чтобы выйти с конкретными предложениями к администрации) Как в первом, так и во втором случае, я не получаю разыгрываемые призы, не указываю адрес по которому отправляют призы. А ВИПы не достанутся не честным участникам, а Славнову, как призы от которых я отказываюсь.
А ТЕПЕРЬ, я жду скрин моего комментария, где я пишу, что 1-2 моих клона РЕГУЛЯРНО входят в топ-19 призёров!!! Я не дождусь такого скрина только потому, что я никогда такого не писал, потому, что такого никогда не было!!! Я обвиняю вас в наглой циничной лжи, опровергните, что это не так, указав, где, когда, я такое писал, чтобы участники КП могли убедиться, кто действительно борется за правду, кто мешает мне в этом, вбрасывая факты, которые не соответствуют действительности. И ЕЩЁ! Ваш комм. в мой адрес:
НИЧЕГО КОНКРЕТНО ПРОТИВ ВАС НЕ ИМЕЮ, ВОЗМУЩАЮТ МЕТОДЫ.....
А МЕТОДЫ МИХАИЛА СЛАВНОВА ВАС НЕ ВОЗМУЩАЮТ????!!!!
Повторяю, давно заметил, на чью мельницу Вы льёте воду!!!
Пока не увижу скрина, которым вы подтвердите, что комм. в мой адрес не ложь, общаться с Вами не буду. Вы у меня в игноре вместе с клонами М.Славнова. Скрин выкладывайте в КП, я найду возможность его прочитать! Только ведь вряд ли дождусь!......