Агуэро: «В футболе чувствуется разница, если у вас есть лишние полкило»

Нападающий «Манчестер Сити» рассказал о своем рационе питания и его влиянии на вес.

С 2013 по 2016 год мне не удавалось сбалансировать питание. Потом я начал общаться с итальянским диетологом, и он изменил мое отношение. Я рассказал ему, что ем большое количество мяса, и он посоветовал мне есть его раз в неделю, и если я буду очень голоден, мне нужно съесть курицу с рисом. Теперь я очень люблю рис.

В футболе, даже если у вас есть лишние полкило, чувствуется разница. Это невероятно. Сейчас мой вес под контролем. Когда он достигает 78,5 килограмма, я чувствую себя плохо. Клянусь, я чувствую слабость.

