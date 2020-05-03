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Агуэро: «В футболе чувствуется разница, если у вас есть лишние полкило»

вчера, 22:42

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем рационе питания и его влиянии на вес.

С 2013 по 2016 год мне не удавалось сбалансировать питание. Потом я начал общаться с итальянским диетологом, и он изменил мое отношение. Я рассказал ему, что ем большое количество мяса, и он посоветовал мне есть его раз в неделю, и если я буду очень голоден, мне нужно съесть курицу с рисом. Теперь я очень люблю рис.

В футболе, даже если у вас есть лишние полкило, чувствуется разница. Это невероятно. Сейчас мой вес под контролем. Когда он достигает 78,5 килограмма, я чувствую себя плохо. Клянусь, я чувствую слабость.
 

Недавно Серхио поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса. 

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Gabriel Omar Batistuta
Gabriel Omar Batistuta
вчера в 22:43
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