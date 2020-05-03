Агуэро: «В футболе чувствуется разница, если у вас есть лишние полкило»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своем рационе питания и его влиянии на вес.
С 2013 по 2016 год мне не удавалось сбалансировать питание. Потом я начал общаться с итальянским диетологом, и он изменил мое отношение. Я рассказал ему, что ем большое количество мяса, и он посоветовал мне есть его раз в неделю, и если я буду очень голоден, мне нужно съесть курицу с рисом. Теперь я очень люблю рис.
В футболе, даже если у вас есть лишние полкило, чувствуется разница. Это невероятно. Сейчас мой вес под контролем. Когда он достигает 78,5 килограмма, я чувствую себя плохо. Клянусь, я чувствую слабость.
Недавно Серхио поделился мнением о возобновлении сезона в АПЛ, приостановленного из-за пандемии коронавируса.