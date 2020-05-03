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Недвед: «Моуриньо звал меня в „Интер“, но туда я ни за что бы не пошёл»

сегодня, 17:34

Бывший полузащитник «Ювентуса» Павел Недвед, ныне занимающий пост вице-президента в туринском клубе, рассказал, что Жозе Моуриньо в 2009 году предлагал ему возобновить карьеру и перейти в «Интер», который он на тот момент возглавлял.

Жозе знал, что меня ужасно сильно привлекала перспектива участия в Лиге чемпионов, потому что я никогда ее не выигрывал, но его план не сработал.

Мы несовместимы. Я бы последовал за ним в любой клуб мира, но только не в «Интер». Я действительно не мог этого сделать.

Отметим, что в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2009/10 победу одержал именно «Интер» под руководством Моуриньо.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 18:09
красава,это не контекс
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:49
Видать просто мало предложили?!?
beefs
beefs
сегодня в 17:34
ну и зря
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:34
Брехня.
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