Брат Джовинко: «Связь Себастьяна с „Интером“ довольно легко обнаружить»

Джузеппе Джовинко, брат полузащитника «Аль-Хилаля» , рассказал, что шанс на возвращение хавбека в Серию А по-прежнему остается высоким.

Себа только недавно сменил агента, но я мало что знаю о его будущем, так как мы стараемся не говорить о футболе. Если есть шанс вернуться в Италию, он примет это во внимание. Связь с «Интером» довольно легко обнаружить, вы просто складываете два и два вместе, видя, что Маротта и Конте высоко ценят его и хорошо знают со времени его игры в «Ювентусе».



Если он все-таки перейдет в «Интер», Себа снова воспламенит мою страсть к «нерадзурри», когда я был ребенком…