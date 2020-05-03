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Брат Джовинко: «Связь Себастьяна с „Интером“ довольно легко обнаружить»

сегодня, 20:28

Джузеппе Джовинко, брат полузащитника «Аль-Хилаля» Себастьяна Джовинко, рассказал, что шанс на возвращение хавбека в Серию А по-прежнему остается высоким.

Себа только недавно сменил агента, но я мало что знаю о его будущем, так как мы стараемся не говорить о футболе. Если есть шанс вернуться в Италию, он примет это во внимание. Связь с «Интером» довольно легко обнаружить, вы просто складываете два и два вместе, видя, что Маротта и Конте высоко ценят его и хорошо знают со времени его игры в «Ювентусе».

Если он все-таки перейдет в «Интер», Себа снова воспламенит мою страсть к «нерадзурри», когда я был ребенком…

Недавно Джовинко заявил, что хотел бы вернуться в сборную Италии. 

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:54
а его там кто о ждет?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:33
Вряд ли он вернётся в Интер
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