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Защитник «Кортрейка» Бацула: «Скорее всего, сезон в Бельгии не доиграют»

сегодня, 18:52

Украинский защитник бельгийского «Кортрейка» Андрей Бацула рассказал, что чемпионат Бельгии с большой вероятностью будет завершен досрочно.

Окончательно решение о том, возобновится ли чемпионат Бельгии, будет приниматься 4 мая. С вероятностью в 80 процентов, скорее всего, сезон в Бельгии доигран не будет.

Большинство клубов в стране зарабатывают на продажах билетов на матчи, на пиве, чипсах. Львиная доля доходов у таких клубов, как «Брюгге» и «Андерлехт» — это болельщики. За один матч они могут зарабатывать до 500 тысяч евро. Поэтому проводить матчи без болельщиков им не только не выгодно, но и затратно. Они понесут в таком случае большие убытки.

Есть вероятность, что массовые спортивные мероприятия с большим количеством людей в Бельгии запретят до 31 августа. Поэтому новый чемпионат начнется в сентябре. Нам тренер сказал, что если чемпионат доигран не будет, до 15 июня мы все разойдемся в отпуск.

Я пока что нахожусь в Бельгии, хотя многие игроки разъехались. Поэтому, когда у клуба возникла идея совместно с ресторанами доставлять еду благотворительным организациям, с радостью согласился. Выручка от этих обедов пошла на поддержку медработников. Я объехал порядка десяти домов, тренер тоже в десять домов съездил. Думаю, мы подарили людям положительные эмоции, которые важны в такое тяжелое время.

Принять решение о судьбе нынешнего сезона в Бельгии должны на этой неделе

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Все комментарии
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 18:55
А разве они не первые кто объявил о досрочном завершении за тур до конца регулярного чемпионата и отмены плей-офф
shlomo
shlomo
сегодня в 18:54
Это печально...футбола почти не останется
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