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Рангник рассказал о причинах неудачных переговоров с «Миланом»

сегодня, 17:05

Известный немецкий тренер Ральф Рангник, ныне работающий в спортивном департаменте компании Red Bull, рассказал о причинах неудачных переговоров с «Миланом».

Помимо влияния пандемии коронавируса, повлияла на решение еще одна причина, по которой мы не смогли договориться с «Миланом». Финансовая сторона вопроса меня не интересовала, я хотел полной свободы действий, чтобы мое влияние на все дела в команде было определяющим.

Напомним, что итальянский клуб планировал назначить Рангника главным тренером вместо Стефано Пиоли

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:10
Хотел стать полноправным хозяином как гном в Барселоне.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:06
Думаю дело все таки в деньгах
drug01
drug01
сегодня в 17:06
Видно не получилось
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:06
Чё то с трудом верится в эту фигню...
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