Рангник рассказал о причинах неудачных переговоров с «Миланом»

Известный немецкий тренер , ныне работающий в спортивном департаменте компании Red Bull, рассказал о причинах неудачных переговоров с «Миланом».

Помимо влияния пандемии коронавируса, повлияла на решение еще одна причина, по которой мы не смогли договориться с «Миланом». Финансовая сторона вопроса меня не интересовала, я хотел полной свободы действий, чтобы мое влияние на все дела в команде было определяющим.