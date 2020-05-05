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Инс прокомментировал возможный уход Погба из МЮ

сегодня, 09:28

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Инс в разговоре с Paddy Power высказался о возможном трансфере хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.

Возможно, если бы [Бруну] Фернандеш не перешел в МЮ и не играл так хорошо, как он играл, Оле [Гуннар-Сульшер] мог бы попытаться удержать Погба. Но теперь он может думать, что отпустит Погба, если получит за него надлежащую сумму. Жаль, потому что он мог бы быть отличным игроком для клуба, но сейчас он не является таким футболистом. В конечном счете, он отвлекает других игроков и его поведение плохо влияет на команду.

Отметим, ранее сообщалось, что МЮ рассматривает возможность продажи Погба.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:39
Скатертью дорога.........
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:30
не чего ему там де
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:29
погба уйдет по любому
вопрос только куда
и кому он нужен
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:29
ПОгба всем уже надоел.
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