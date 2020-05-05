Инс прокомментировал возможный уход Погба из МЮ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» в разговоре с Paddy Power высказался о возможном трансфере хавбека «красных дьяволов» .

Возможно, если бы [Бруну] Фернандеш не перешел в МЮ и не играл так хорошо, как он играл, Оле [Гуннар-Сульшер] мог бы попытаться удержать Погба. Но теперь он может думать, что отпустит Погба, если получит за него надлежащую сумму. Жаль, потому что он мог бы быть отличным игроком для клуба, но сейчас он не является таким футболистом. В конечном счете, он отвлекает других игроков и его поведение плохо влияет на команду.