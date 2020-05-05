Танасиевич: «„Динамо“ точно соответствует уровню Лиги Европы»

Экс-защитник «Динамо» поделился мнением о перспективах московского клуба.

Уверен, что «Динамо» точно финиширует минимум на шестом месте, если сезон будет завершен полноценно, а может быть, поднимется и выше. Весной ребята показывали хорошую игру. Думаю, что пауза из-за коронавируса ударила по «Динамо», которое могло продолжить восхождение в таблице. Футболисты были здорово готовы физически. Так что если путевки распределят таким образом, то это стопроцентно справедливо.

Попасть в еврокубки было изначально задачей клуба, и команда ее выполняет. Сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению сезона, если это произойдет, или к старту нового чемпионата. А по составу «Динамо» точно соответствует уровню Лиги Европы, если не больше. Результаты команды — это не удачное стечение обстоятельств, а большой труд всего коллектива.