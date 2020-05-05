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Танасиевич: «„Динамо“ точно соответствует уровню Лиги Европы»

сегодня, 09:06

Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич поделился мнением о перспективах московского клуба. 

Уверен, что «Динамо» точно финиширует минимум на шестом месте, если сезон будет завершен полноценно, а может быть, поднимется и выше. Весной ребята показывали хорошую игру. Думаю, что пауза из-за коронавируса ударила по «Динамо», которое могло продолжить восхождение в таблице. Футболисты были здорово готовы физически. Так что если путевки распределят таким образом, то это стопроцентно справедливо.

Попасть в еврокубки было изначально задачей клуба, и команда ее выполняет. Сейчас самое главное — хорошо подготовиться к возобновлению сезона, если это произойдет, или к старту нового чемпионата. А по составу «Динамо» точно соответствует уровню Лиги Европы, если не больше. Результаты команды — это не удачное стечение обстоятельств, а большой труд всего коллектива.

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 09:45
он прав. уровню первого отборочного раунда
ДСА
ДСА
сегодня в 09:18
Через сито квалификации у нас мало кто проходит.
МапС
МапС
сегодня в 09:17
У нас ни один клуб не соответствует ЛЕ, не говоря уже о ЛЧ. Попасть в еврокубки исчо не значит соответствовать.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:10
Очень хочется в это верить
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