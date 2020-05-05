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Танасиевич: «Бувач мало говорит, но много делает»

сегодня, 09:10

Экс-футболист «Динамо» Йован Танасиевич прокомментировал назначение Желько Бувача на пост спортивного директора московского клуба

Желько — большой профессионал, он показал это, когда работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Он был не просто помощником Клопа, а очень важным человеком в клубе. Бувач мало говорит, но много делает. Думаю, что Новиков чувствует в лице Желько за своей спиной силу, которая поддерживает его. Желько — спортивный директор, великолепно разбирающийся в футболе.

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 09:43
Бувача надо привлечь в тренерский штаб Динамо
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:42
Самому первому отборочному этапу?
Так Россия в нем не участвует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:13
Ьак и должно быть...
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