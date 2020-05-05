Танасиевич: «Бувач мало говорит, но много делает»

Экс-футболист «Динамо» прокомментировал назначение на пост спортивного директора московского клуба.

Желько — большой профессионал, он показал это, когда работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуле». Он был не просто помощником Клопа, а очень важным человеком в клубе. Бувач мало говорит, но много делает. Думаю, что Новиков чувствует в лице Желько за своей спиной силу, которая поддерживает его. Желько — спортивный директор, великолепно разбирающийся в футболе.