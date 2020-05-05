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Иммобиле: «У нас есть возможность тренироваться наилучшим образом»

сегодня, 09:25

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии

Важно вернуться в нашу среду, потому что пребывание в спортивном центре, где мы тренируемся, гарантирует нам безопасность, когда все находится под контролем. У нас есть возможность тренироваться наилучшим образом. 

Очевидно, что это групповой вид спорта, и когда вы тренируетесь индивидуально, это сложно дается. Когда мы говорим о безопасном возобновлении сезона, то мы первые, кто хочет вернуться на поле, потому что это наша работа.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:28
Каждый хочет вернуться на поле
drug01
drug01
сегодня в 09:27
Это очень хорошо
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