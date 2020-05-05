Иммобиле: «У нас есть возможность тренироваться наилучшим образом»

Нападающий «Лацио» прокомментировал возможное возобновление сезона в Италии.

Важно вернуться в нашу среду, потому что пребывание в спортивном центре, где мы тренируемся, гарантирует нам безопасность, когда все находится под контролем. У нас есть возможность тренироваться наилучшим образом.

Очевидно, что это групповой вид спорта, и когда вы тренируетесь индивидуально, это сложно дается. Когда мы говорим о безопасном возобновлении сезона, то мы первые, кто хочет вернуться на поле, потому что это наша работа.