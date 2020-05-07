Бывший гендир «Спартака»: «Раз Сёмин дает результат, нельзя его трогать»

Бывший генеральный директор «Спартака» и «Динамо» Юрий Заварзин поделился мнением о возможном уходе с поста главного тренера «Локомотива».

Смешная ситуация. Он вам все выиграл, а вы начинаете бодаться: хороший или плохой. Да ваше какое дело? Ребята, посмотрите турнирную таблицу. Вася Кикнадзе — наверное, очень хороший парень, но пусть своим делом занимается [до прихода на пост гендиректора «Локомотива» Кикнадзе работал на телевидение]. Нельзя трогать человека, который дает результат. Сёмин выиграл чемпионат, Кубок, дважды вывел «Локомотив» в Лигу чемпионов, заработал денег для клуба. Что вам еще надо? Все равно дальше четвертьфинала Лиги чемпионов никто российскую команду не пустит.

Алекс Фергюсон тоже был не сильно юный, когда ушел из «Манчестер Юнайтед». Раз Сёмин дает результат, не трогайте его. Согласен, что он наемный работник. Но он же лишнего ничего не просит. Ему не покупают футболистов за 20 миллионов, которые потом сидят на лавке.