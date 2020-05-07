Геркус: «Я против расширения РПЛ, так как лига не готова к этому»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ.
Я считаю, что чемпионат надо доигрывать. Это доходы от ТВ-контракта: 8/30 от 1600 млн руб = 426 млн. Доходы от «Лиги Ставок» и «Тинькофф» в той же пропорции = 213 млн. Это 640 млн централизованно. Кроме того, есть спонсоры клубов, коммерческие и генеральные, а это сотни миллионов рублей. Это также внимание аудитории и будущие доходы от подписок. А если не обращать внимание на деньги и зрителей, то можно не доигрывать.
Я против расширения, так как лига не готова к этому: больше игр — меньше денег, плюс удар по ФНЛ. Но вы спрашиваете про справедливость, поэтому да, это вполне может быть решением.
Также недавно Геркус заявил, что золотые медали РПЛ должен получить «Зенит», если сезон завершат досрочно.
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