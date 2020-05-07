Геркус: «Я против расширения РПЛ, так как лига не готова к этому»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ .

Я считаю, что чемпионат надо доигрывать. Это доходы от ТВ-контракта: 8/30 от 1600 млн руб = 426 млн. Доходы от «Лиги Ставок» и «Тинькофф» в той же пропорции = 213 млн. Это 640 млн централизованно. Кроме того, есть спонсоры клубов, коммерческие и генеральные, а это сотни миллионов рублей. Это также внимание аудитории и будущие доходы от подписок. А если не обращать внимание на деньги и зрителей, то можно не доигрывать.