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Геркус: «Я против расширения РПЛ, так как лига не готова к этому»

сегодня, 11:11

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о возможном досрочном завершении сезона в РПЛ.

Я считаю, что чемпионат надо доигрывать. Это доходы от ТВ-контракта: 8/30 от 1600 млн руб = 426 млн. Доходы от «Лиги Ставок» и «Тинькофф» в той же пропорции = 213 млн. Это 640 млн централизованно. Кроме того, есть спонсоры клубов, коммерческие и генеральные, а это сотни миллионов рублей. Это также внимание аудитории и будущие доходы от подписок. А если не обращать внимание на деньги и зрителей, то можно не доигрывать.

Я против расширения, так как лига не готова к этому: больше игр — меньше денег, плюс удар по ФНЛ. Но вы спрашиваете про справедливость, поэтому да, это вполне может быть решением.

Также недавно Геркус заявил, что золотые медали РПЛ должен получить «Зенит», если сезон завершат досрочно.

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tuman960
tuman960
сегодня в 11:57
ни одного ПЛЮСА в расширение лиги нет !!!Теряют все поголовно и клубы и все лиги и зрители!!!!НЕУЖЕЛИ ЭТО НЕ ЯСНО!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:56
А разве кто то его спрашивает? Он вроде не при делах. Как Дюков скажет, так и будет. Всё варианты плохие. Придётся возвращаться к любительскому футболу, как в СССР
Великолепный
Великолепный
сегодня в 11:31
Если сезон доиграем то две команды вылетают, как было раньше. А если не доиграем то можно расширить Премьер-лигу. Сделать так, чтобы никто не вылетал, и добавить команды, которые заняли 1-2-е места в ФНЛ
sihafazatron
sihafazatron ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 11:29
Спартак сам себя выкинет)
3ton
3ton
сегодня в 11:21
Я за сокращение лиги .
Выкинуть Спартак и Зенит
beefs
beefs
сегодня в 11:13
золотые слова Геркуса
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