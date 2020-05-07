Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году

Главный тренер «Уфы» поделился воспоминаниями от матча чемпионата России сезона-2002 ЦСКА — «Локомотив», в котором триумф праздновали «железнодорожники» со счётом 1:0.

Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был «Спартак». «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но, когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА .

Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов, и они сразу стали мощнее.