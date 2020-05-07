Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от матча чемпионата России сезона-2002 ЦСКА — «Локомотив», в котором триумф праздновали «железнодорожники» со счётом 1:0.
Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был «Спартак». «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но, когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.
Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов, и они сразу стали мощнее.
Но с 2002 по 2006 годы чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002 году всё решил золотой матч. Помню, как Юрий Сёмин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов.
Буква Ц в моем алфавите — это ЦСКА. Так получилось, что для @fclokomotiv главным соперником был @fcsm_official. “Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и @pfc_cska Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов и они сразу стали мощнее. Но с 2002-го по 2006-й чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м все решил золотой матч. Помню, как @seminup сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только 1. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #фклокомотив #фкцска #евсеев
Также недавно Евсеев прокомментировал возможный переход на систему «весна-осень».