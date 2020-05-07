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Евсеев вспомнил золотой матч «Локомотива» с ЦСКА в 2002 году

сегодня, 10:12

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от матча чемпионата России сезона-2002 ЦСКА — «Локомотив», в котором триумф праздновали «железнодорожники» со счётом 1:0.

Так получилось, что для «Локомотива» главным соперником был «Спартак». «Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но, когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и ЦСКА.

Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов, и они сразу стали мощнее.

Но с 2002 по 2006 годы чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002 году всё решил золотой матч. Помню, как Юрий Сёмин сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только один. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буква Ц в моем алфавите — это ЦСКА. Так получилось, что для @fclokomotiv главным соперником был @fcsm_official. “Спартак» доминировал в российском футболе, «Локомотив» пытался обойти его. Но когда стало ясно, что тот романцевский «Спартак» закончился, главной дуэлью в стране стало противостояние «Локомотива» и @pfc_cska Для меня в этом вызове не было ничего нового. Играя за «Спартак», я привык к тому, что матчи с ЦСКА особенные. Воздух искрил, особенно когда армейцев возглавил Долматов и они сразу стали мощнее. Но с 2002-го по 2006-й чемпионат России был противостоянием «Локомотива» и ЦСКА. Мы шли своим путём, соперник своим: омоложение команды, бразильцы, Газзаев. В 2002-м все решил золотой матч. Помню, как @seminup сказал нам перед ним, что из 20, кажется, матчей он проиграл Газзаеву только 1. И что если мы сыграем так, как в 30 предыдущих матчах сезона, то выиграем. Его уверенность передалась нам. Мы выиграли. И с ЦСКА всегда играли уверенно. Но это был сильный противник, опыт матчей с ним потом помог нам и в Лиге Чемпионов. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #фклокомотив #фкцска #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 10:37
Кроме гола в начале и финального свистка ничего об этой игре в памяти не сохранилось. Золотой матч 96-го получился куда веселей.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 10:31
Только воспоминания о футболе и остались
shlomo
shlomo
сегодня в 10:28
Хорошо когда есть такие воспоминания
ДСА
ДСА
сегодня в 10:20
Матч с Уэльсом запомнился больше.
wingback
wingback
сегодня в 10:18
Занесли,небось,судейкам до этого...
beefs
beefs
сегодня в 10:13
эх, эти воспоминания
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