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Р. Билялетдинов: «Увеличить количество замен — хорошая идея»

сегодня, 08:40

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов порассуждал о возможном разрешении ФИФА проводить до пяти замен за матч в оставшихся играх сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Увеличить количество замен — хорошая идея даже безотносительно пандемии. Я уже давно об этом говорю своим коллегам в футболе. За последние 10 лет игра стала более интенсивной, контактной, скоростной и, как следствие, травматичной.

Сейчас большинство тренеров берегут третью замену до последних минут, так как боятся повреждений или преследуют определенные тактические цели. К тому же всегда присутствует риск травмы у вратаря.

Считаю, что пять замен — это очень щедро. Нужно сделать три или четыре замены полевых игроков плюс одну исключительно для голкипера. Думаю, такое решение напрашивается давно и это необходимо сделать в ближайшее время.

Также недавно Билялетдинов высказался о возможном досрочном завершении сезона в чемпионате России.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:00
Можно ещё и обратные замены разрешить.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 08:58
ФИФА объявила только до конца года.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:54
Не навсегда а только на оставшиеся матчи.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:48
Можно ещё ворота расширить.
ОПС
ОПС
сегодня в 08:43
Это еще как будет.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 08:43
На время не плохая.
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