Р. Билялетдинов: «Увеличить количество замен — хорошая идея»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» порассуждал о возможном разрешении ФИФА проводить до пяти замен за матч в оставшихся играх сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

Увеличить количество замен — хорошая идея даже безотносительно пандемии. Я уже давно об этом говорю своим коллегам в футболе. За последние 10 лет игра стала более интенсивной, контактной, скоростной и, как следствие, травматичной.

Сейчас большинство тренеров берегут третью замену до последних минут, так как боятся повреждений или преследуют определенные тактические цели. К тому же всегда присутствует риск травмы у вратаря.

Считаю, что пять замен — это очень щедро. Нужно сделать три или четыре замены полевых игроков плюс одну исключительно для голкипера. Думаю, такое решение напрашивается давно и это необходимо сделать в ближайшее время.