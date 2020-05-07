ФИФА поможет футболистам российских клубов, которые обанкротились

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА поможет игрокам российских клубов, которые обанкротились.

Еще до пандемии ФИФА и ФИФПро создали фонд для помощи футболистам обанкротившихся клубов. На эту программу зарезервировано 16 миллионов долларов до 2022 года. Распределено это будет следующим образом: 3 миллиона достанется футболистам, чьи клубы обанкротятся в 2020 году, 4 миллиона — в 2021-м и 4 миллиона — в 2022-м, а также еще 5 миллионов для тех игроков, чьи клубы обанкротились в период с июля 2015-го по июнь 2020 года.

Шансы на эту помощь есть у всех футболистов, перед которыми остались долги после банкротства клубов. Не факт, что все долги будут погашаться в полном объеме, но на какую-то компенсацию игроки могут рассчитывать. Но учитывайте, что заявки будут поступать не только из России, а из всех стран. В той же Турции, например, банкротств хватает.