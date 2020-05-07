ФИФА поможет футболистам российских клубов, которые обанкротились

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов заявил, что ФИФА поможет игрокам российских клубов, которые обанкротились.
Еще до пандемии ФИФА и ФИФПро создали фонд для помощи футболистам обанкротившихся клубов. На эту программу зарезервировано 16 миллионов долларов до 2022 года. Распределено это будет следующим образом: 3 миллиона достанется футболистам, чьи клубы обанкротятся в 2020 году, 4 миллиона — в 2021-м и 4 миллиона — в 2022-м, а также еще 5 миллионов для тех игроков, чьи клубы обанкротились в период с июля 2015-го по июнь 2020 года.
Шансы на эту помощь есть у всех футболистов, перед которыми остались долги после банкротства клубов. Не факт, что все долги будут погашаться в полном объеме, но на какую-то компенсацию игроки могут рассчитывать. Но учитывайте, что заявки будут поступать не только из России, а из всех стран. В той же Турции, например, банкротств хватает.
В любом случае, к нам уже поступило приличное количество обращений, и мы будем оформлять заявки на выплаты из этого фонда. Хочу подчеркнуть для футболистов, что эта услуга бесплатная. Не стоит вестись на фейковые обещания дельцов, которые говорят, что за процент смогут выбить побольше. С этой публикой ни ФИФА, ни ФИФПро иметь дел не будут.