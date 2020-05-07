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Сёмин: «За четыре недели в июне можно подготовиться к возобновлению сезона»

сегодня, 19:00

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал продление режима самоизоляции в Москве до 31 мая:

Будем соблюдать режим самоизоляции. Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно. До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения.

Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает.

Ранее известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что клубы РПЛ хотят досрочно завершить сезон. 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:16
время покажет и мы узнаем))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:13
Всё равно все получится всё скомкано.
cska1948
cska1948
сегодня в 19:07
Палыч молодец! Ведёт себя так, будто и нет ни каких разговоров о его отставке.
beefs
beefs
сегодня в 19:04
можно, а нужно ли за такой период?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:02
Палыч знает , что говорит.
drug01
drug01
сегодня в 19:02
Конечно можно
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 19:01
Можно и за более короткий период
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