Сёмин: «За четыре недели в июне можно подготовиться к возобновлению сезона»

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал продление режима самоизоляции в Москве до 31 мая:

Будем соблюдать режим самоизоляции. Хватит ли четырех недель в июне, чтобы подготовиться? Думаю, нужно не гадать, а идти поэтапно. До 31 мая сделали карантин, оттуда будем принимать определенные решения.

Хватит или не хватит времени? В такой ситуации сложно подготовиться на 100 процентов, но подготовиться можно. А как будет дальше, никто ничего не знает.