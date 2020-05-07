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Колосков: «Желаю Федуну выздоровления и дальнейшей плодотворной работы»

сегодня, 17:43

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков пожелал скорейшее выздоровление владельцу «Спартака» Леониду Федуну, госпитализированному с коронавирусом:

Я, честно говоря, всем, кто заболел, сострадаю и каждый раз ловлю себя на мысли — вдруг я следующий. Значит, тогда мне кто-то посочувствует из-за того, что я заболел. А Федун — это не простой посторонний человек, он один из тех, кто создает российский футбол. И не просто абстрактный футбол, а конкретный — владеет «Спартаком», вкладывает колоссальные средства, эмоции и свой опыт.

Очень жаль, что один из руководителей отечественного футбола получил такую инфекцию. Конечно, хочется, чтобы Федун выздоровел и много-много лет приносил пользу российскому футболу. Хотелось бы пожелать ему выздоровления и дальнейшей плодотворной работы.

Ранее здоровья Федуну пожелал экс-президент РФС Виталий Мутко.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:53
Понятно!
VIPded
VIPded
сегодня в 17:52
Всем Здоровья!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:45
Успеть продать клуб фанатам...
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