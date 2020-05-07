Уткин: «Германии неделя до радости, нам месяцы взаперти без ничего»

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал новость о скором возобновлении сезона в Бундеслиге.

Сегодня главные новости – Германия начинает, это первая, а Россия, видимо, почти уже решила не начинать. Ну, что сказать? Можно было бы о том, что это был исторический шанс нашего спорта восстановить репутацию. После всего-то. Реально быть нужным людям. Дать им эмоции, жизненной силы.

Артисты, дающие онлайн-концерты, делают это. Комики в соцсетях – делают. Телевидение разобралось. Пивоваров, который лихорадочно носился по стране, продолжает делать свой суперрепортерский канал, казалось, немыслимый без этой гонки – по скайпу. И смотрят. Футболисты – нет. В России нет. В мире могут. Германия начинает. Сумасшедшая работа. Италия борется, пытается. Испания начнет. Наши – нет.

Геркус очень точно заметил – если наплевать на то, что надо зарабатывать и что футбол для публики, то да, можно не начинать. А для чего тогда потом начинать? Чтобы получать полностью контракты, вернуть их полную цифровую значимость? Это, значит, главное? Хочется сказать: да оторвите же вы задницу. У вас первый шанс за долгие годы сделать то, что без вас никто не сделает. Оживите индустрию. Помогите людям. Это войдет в историю. Станьте помощниками. Не иждивенцами бюджетными. Не мартышечками в зоопарке у богачей.

Хочется сказать. Но как-то не говорится. Потому что кому говорить? Людям, которые два года внедряют ВАР? Который мир внедрил давно, а впервые это было сделано на турнире ФИФА в России? Людям, которые хотят провести сезон без вылета, чтоб никому не было обидно? Людям на менеджерских позициях, которые привыкли не за каждую копейку заработанную биться, делать шоу, заниматься изобретательным маркетингом – а должны постараться не вылететь и выбить из налогов бюджет на следующий год у местных властей, которые на футболе и не бывают?

Управленцев, которые довели футбол в стране до наличия шести профессиональных клубов за Уралом? На территории, почти тождественной Западной Европы? Всем этим людям? Им? Нет, я не должен им этого говорить. Я должен сказать себе. И только себе. Вася, ты дурак старый, идиот, – на кого ты пробовал надеяться? Вот и все.

В День Победы над фашистской Германией новая Германия на 75 голов выше новой России в простом, но показательном деле. Ей неделя до радости.

Нам месяцы взаперти без ничего. Германия начинает. Что сказать про нас? Не можем повторить. Не стоит и пытаться.