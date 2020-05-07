ГлавнаяНовости

Калиниченко: «Госпитализация Федуна не повлияет на „Спартак“»

сегодня, 17:00

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал госпитализацию владельца «красно-белых» Леонида Федуна из-за положительного теста на коронавирус:

Дай Бог Леониду Арнольдовичу выздороветь и дальше продолжать работать. Не знаю, каким образом его госпитализация может повлиять на управление клубом. Тем более им управляет не он один, а большой штат сотрудников.

Это вещи, которые происходят со многими людьми. Надо к этому относиться серьезно, это начали делать только сейчас, когда стали болеть уже важные персоны.

Ранее своим мнением о ситуации с Федуном поделился другой экс-футболист «Спартака» Роман Широков.

Все новости
Евсеев: «Поддерживаю решение ФИФА проводить пять замен»
Сегодня, 18:09 ФотоКомментарии3
Колосков: «Желаю Федуну выздоровления и дальнейшей плодотворной работы»
Сегодня, 17:43 Комментарии3
Андрей Федун: «Госпитализация Леонида не повлияет на управление клубом»
Сегодня, 17:35 Комментарии3
Прядкин — о Федуне: «От подобных случаев не застрахован никто»
Сегодня, 16:27 Комментарии6
Уткин: «Германии неделя до радости, нам месяцы взаперти без ничего»
Сегодня, 16:08 Комментарии16
Карпин: «Хотелось бы пожелать Федуну скорейшего выздоровления»
Сегодня, 15:22 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:05
Как-будто федун в командтровке, это никак не повлияет на спартак.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:03
без него до пердива ближе)))))
beefs
beefs
сегодня в 17:01
естественно не повлияет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100