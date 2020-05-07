Калиниченко: «Госпитализация Федуна не повлияет на „Спартак“»

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал госпитализацию владельца «красно-белых» Леонида Федуна из-за положительного теста на коронавирус:

Дай Бог Леониду Арнольдовичу выздороветь и дальше продолжать работать. Не знаю, каким образом его госпитализация может повлиять на управление клубом. Тем более им управляет не он один, а большой штат сотрудников.

Это вещи, которые происходят со многими людьми. Надо к этому относиться серьезно, это начали делать только сейчас, когда стали болеть уже важные персоны.