Евсеев: «Поддерживаю решение ФИФА проводить пять замен»

Наставник «Уфы» поделился мнением о возможном решение ФИФА разрешить пять замен в матчах.

ФИФА рассматривает возможность временного введения пяти замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. Пять замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма.