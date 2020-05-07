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Евсеев: «Поддерживаю решение ФИФА проводить пять замен»

сегодня, 18:09

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о возможном решение ФИФА разрешить пять замен в матчах.

ФИФА рассматривает возможность временного введения пяти замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. Пять замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма.

Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в ПФЛ и в ФНЛ. В ПФЛ разрешены пять замен, в ФНЛ четыре. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаётся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИФА рассматривает возможность временного введения 5 замен. Мне как тренеру это интересно. Понимаю, зачем это может быть введено. Из-за пандемии сейчас очень долгая пауза. В случае возобновления сезона времени на подготовку будет мало. 5 замен в матче не только добавит интенсивности, но и снизит риск травматизма. Для России, кстати, это будет не в новинку. Я тренировал и в @pfl.russia и в @fnl.ru В ПФЛ разрешены 5 замен, в ФНЛ 4. Использовал, понимаю что и как. Могу сказать, что в обычном сезоне это добавляет аритмии, скорости, движения. Удаётся держать темп матча высоким. Поэтому возможное решение ФИФА поддерживаю. #спорт #футбол #фкуфа #премьерлига #нашалигачемпионов #тинькофпремьерлига #фифа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:28
Запретить замены в добавленное время
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:15
удобно тому у кого два состава)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:15
Если найдёшь 5 замен
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 18:14
Не ты один поддерживаешь.
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