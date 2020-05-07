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Флетчер — о Роналду: «Сначала он разочаровывал в МЮ, но потом стал лучшим»

сегодня, 21:36

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, который с 2003 по 2009 год выступал в составе «красных дьяволов»:

Возможно, он благодарен, что перешел в такой МЮ. Это сделало его победителем. Его, маленького парня, отправили в Мачнестер после того, как он хорошо сыграл против нас в предсезонной встрече. Через неделю он уже был в нашем клубе.

Криштиану очень быстро выучил английский. В 18 лет он проводил дополнительные тренировки каждый день и он стал первым футболистом, у кого был личный шеф-повар. Он вешал груз на лодыжки во время тренировки, после этого в матчах он чувствовал себя более резким. Он был полон решительности стал лучшим в мире.

Когда видишь его способности...Да, в начале он разочаровывал, был тощим молодым парнем, но его целеустремленность и усилия сделали его лучшим в мире.

Ранее свое мнение о Роналду высказал бывший форвард МЮ Луи Саа

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 22:42
Не объективное сравнение,т.к. они играли в разных командах,это вроде любому трезвому не фанатику понятно.Барса во времена Хави,Иньесты была гораздо сильнее Реала того времени.А давайте сравним их успехи в сборных,при том,что Аргентина по составу гораздо сильнее Португалии???
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:33
В Манчестере тогда лучшими были Сколз,Руни,Гигс....
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 22:02
Всё уже доказано.

Лионель Месси опережает Криштиану Роналду по статистическим данным в личных встречах.
Нынешний капитан «Барселоны» и бывший игрок «Реала», ныне выступающий за «Ювентус», в общей сложности встречались на поле 35 раз.
Месси в этих матчах забил 22 мяча, отдал 11 передач и победил в 16 матчах. В активе Роналду — 19 голов, одна голевая передача и 10 побед.
Аргентинец в матчах против Роналду забивал каждые 138 минут и 41 секунду, в то время как Роналду для гола в среднем требовалось 153 минуты и 19 секунд. Голевая передача от аргентинца фиксировалась каждые 254 минуты и 15 секунд, Роналду лишь однажды сделал голевой пас за общие  2 913 минут игрового времени.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 22:01
«Месси – уникальный футболист, с ним на одном уровне никого нет,кроме Дзюбы.Роналду немного недотягивает до Лионеля и Дзюбы но эта тройка превосходят по своему уровню остальных»
Давид Бекхем.

Дзюбу для прикола добавил.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 21:42
О чём рано говорить?Рон все всем доказал,кроме себя вероятно,поэтому до сих пор мотивирован и голоден до побед....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 21:39
очередной мыслитель самоучка))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:38
сначала все были плохими
drug01
drug01
сегодня в 21:37
Рано говорить ещё об этом
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