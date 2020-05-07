Флетчер — о Роналду: «Сначала он разочаровывал в МЮ, но потом стал лучшим»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о нападающем «Ювентуса» , который с 2003 по 2009 год выступал в составе «красных дьяволов»:

Возможно, он благодарен, что перешел в такой МЮ . Это сделало его победителем. Его, маленького парня, отправили в Мачнестер после того, как он хорошо сыграл против нас в предсезонной встрече. Через неделю он уже был в нашем клубе.

Криштиану очень быстро выучил английский. В 18 лет он проводил дополнительные тренировки каждый день и он стал первым футболистом, у кого был личный шеф-повар. Он вешал груз на лодыжки во время тренировки, после этого в матчах он чувствовал себя более резким. Он был полон решительности стал лучшим в мире.

Когда видишь его способности...Да, в начале он разочаровывал, был тощим молодым парнем, но его целеустремленность и усилия сделали его лучшим в мире.