Флетчер — о Роналду: «Сначала он разочаровывал в МЮ, но потом стал лучшим»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мнением о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду, который с 2003 по 2009 год выступал в составе «красных дьяволов»:
Возможно, он благодарен, что перешел в такой МЮ. Это сделало его победителем. Его, маленького парня, отправили в Мачнестер после того, как он хорошо сыграл против нас в предсезонной встрече. Через неделю он уже был в нашем клубе.
Криштиану очень быстро выучил английский. В 18 лет он проводил дополнительные тренировки каждый день и он стал первым футболистом, у кого был личный шеф-повар. Он вешал груз на лодыжки во время тренировки, после этого в матчах он чувствовал себя более резким. Он был полон решительности стал лучшим в мире.
Когда видишь его способности...Да, в начале он разочаровывал, был тощим молодым парнем, но его целеустремленность и усилия сделали его лучшим в мире.
Ранее свое мнение о Роналду высказал бывший форвард МЮ Луи Саа.
Лионель Месси опережает Криштиану Роналду по статистическим данным в личных встречах.
Нынешний капитан «Барселоны» и бывший игрок «Реала», ныне выступающий за «Ювентус», в общей сложности встречались на поле 35 раз.
Месси в этих матчах забил 22 мяча, отдал 11 передач и победил в 16 матчах. В активе Роналду — 19 голов, одна голевая передача и 10 побед.
Аргентинец в матчах против Роналду забивал каждые 138 минут и 41 секунду, в то время как Роналду для гола в среднем требовалось 153 минуты и 19 секунд. Голевая передача от аргентинца фиксировалась каждые 254 минуты и 15 секунд, Роналду лишь однажды сделал голевой пас за общие 2 913 минут игрового времени.
Лионель Месси опережает Криштиану Роналду по статистическим данным в личных встречах.
Нынешний капитан «Барселоны» и бывший игрок «Реала», ныне выступающий за «Ювентус», в общей сложности встречались на поле 35 раз.
Месси в этих матчах забил 22 мяча, отдал 11 передач и победил в 16 матчах. В активе Роналду — 19 голов, одна голевая передача и 10 побед.
Аргентинец в матчах против Роналду забивал каждые 138 минут и 41 секунду, в то время как Роналду для гола в среднем требовалось 153 минуты и 19 секунд. Голевая передача от аргентинца фиксировалась каждые 254 минуты и 15 секунд, Роналду лишь однажды сделал голевой пас за общие 2 913 минут игрового времени.
Давид Бекхем.
Дзюбу для прикола добавил.
Давид Бекхем.
Дзюбу для прикола добавил.