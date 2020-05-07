ГлавнаяНовости

Скаут «Кальяри»: «В Серии А все за то, чтобы доиграть сезон»

сегодня, 21:28

Скаут «Кальяри» Алекс Великих высказался о ситуации с возобновлением сезона в различных дивизионах чемпионата Италии.

В Серии А все за то, чтобы доиграть сезон, в Серии B не все так очевидно. А Серия C решила завершить первенство и зафиксировать текущую классификацию клубов. Постановили: из нее вылетать никто не будет, а на повышение, помимо лидеров трех групп, пойдет еще одна команда со второго места, у которой выше процент набранных очков. Изначально за четвертую путевку был предусмотрен плей-офф. Я думаю, что это решение не очень понравится владельцу «Наполи», поскольку в Серию B не попадает «Бари» — это еще его один клуб. «Бари» в своей группе тоже на втором месте. Серия же D завершила сезон раньше.

Отметим, что ранее ситуацию с возобновлением сезона в Италии прокомментировал бывший наставник «Ювентуса», «Милана» и «Ромы» Фабио Капелло.

Все новости
Б. Силва: «У Португалии очень сильное поколение и без Роналду»
Сегодня, 21:25 Комментарии1
Де Брюйне о спорах с арбитрами: «На поле я сумасшедший!»
Сегодня, 21:20 Комментарии3
Андер Эррера: «Погба может быть лучшим полузащитником мира»
Сегодня, 20:56 Комментарии2
Ульрайх: «Я могу покинуть „Баварию“»
Сегодня, 20:35 Комментарии2
Дибала: «Надеюсь однажды снова сыграть с Погба»
Сегодня, 20:32 Комментарии2
Рианчо: «Я уверен, что Федун победит коронавирус»
Сегодня, 20:25 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:33
да конечно надо доигрывать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:31
Аутсайдеры точно против.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100