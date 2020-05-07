Скаут «Кальяри»: «В Серии А все за то, чтобы доиграть сезон»

Скаут «Кальяри» Алекс Великих высказался о ситуации с возобновлением сезона в различных дивизионах чемпионата Италии.

В Серии А все за то, чтобы доиграть сезон, в Серии B не все так очевидно. А Серия C решила завершить первенство и зафиксировать текущую классификацию клубов. Постановили: из нее вылетать никто не будет, а на повышение, помимо лидеров трех групп, пойдет еще одна команда со второго места, у которой выше процент набранных очков. Изначально за четвертую путевку был предусмотрен плей-офф. Я думаю, что это решение не очень понравится владельцу «Наполи», поскольку в Серию B не попадает «Бари» — это еще его один клуб. «Бари» в своей группе тоже на втором месте. Серия же D завершила сезон раньше.