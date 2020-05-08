«Боруссия» ожидает, что Санчо не покинет клуб ближайшим летом

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сегодня, 09:13

Полузащитник дортмундской «Боруссии» может остаться в клубе еще на один сезон.

Немецкий клуб ожидает, что 20-летний футболист никуда не уйдет ближайшим летом. Однако англичанин не намерен продлевать контракт, который истекает в июне 2022 года.

В борьбе за Санчо нет фаворитов. Сам игрок хочет выступать в клубе, который будет играть в Лиге чемпионов. Джейдон сосредоточенно готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге, слухи его не тревожат.