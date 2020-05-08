«Боруссия» ожидает, что Санчо не покинет клуб ближайшим летом

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может остаться в клубе еще на один сезон.
Немецкий клуб ожидает, что 20-летний футболист никуда не уйдет ближайшим летом. Однако англичанин не намерен продлевать контракт, который истекает в июне 2022 года.
В борьбе за Санчо нет фаворитов. Сам игрок хочет выступать в клубе, который будет играть в Лиге чемпионов. Джейдон сосредоточенно готовится к возобновлению сезона в Бундеслиге, слухи его не тревожат.
Ранее сообщалось, что МЮ отложит трансфер Санчо до следующего года.