«Ньюкасл» может заплатить € 80 млн за Коутиньо

«Ньюкасл» готов потратить крупную сумму на приобретение полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды. «Сороки» могут заплатить «Барсе» 80 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.
Ожидается, что «Ньюкасл» вскоре приобретет инвестиционная группа из Саудовской Аравии. В связи с этим появляются слухи о потенциальном пополнении состава «сорок» звездными игроками. Так, согласно данным СМИ, «Ньюкасл» намерен усилить полузащиту не только Коутиньо, но и игроком «Бетиса» Набилем Фекиром.