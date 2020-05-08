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«Ньюкасл» может заплатить € 80 млн за Коутиньо

сегодня, 01:00

«Ньюкасл» готов потратить крупную сумму на приобретение полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, выступающего за «Баварию» на правах аренды.  «Сороки» могут заплатить «Барсе» 80 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.

Ожидается, что «Ньюкасл» вскоре приобретет инвестиционная группа из Саудовской Аравии. В связи с этим появляются слухи о потенциальном пополнении состава «сорок» звездными игроками. Так, согласно данным СМИ, «Ньюкасл» намерен усилить полузащиту не только Коутиньо, но и игроком «Бетиса» Набилем Фекиром.

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:59
А если вдруг передумаюм шейхи покупать сорок.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:03
Ещё даже владельцы не сменились, а уже 5000 слухов о новичках)))
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