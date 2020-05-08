«Ньюкасл» может заплатить € 80 млн за Коутиньо

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сегодня, 01:00

«Ньюкасл» готов потратить крупную сумму на приобретение полузащитника «Барселоны» , выступающего за «Баварию» на правах аренды. «Сороки» могут заплатить «Барсе» 80 миллионов евро за трансфер игрока, сообщает источник со ссылкой на Mundo Deportivo.