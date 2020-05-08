Сиссе: «Готов играть бесплатно, чтобы достичь отметки в 100 голов в Лиге 1»

Экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Франции заявил, что хочет возобновить карьеру с целью достичь отметки в 100 голов в Лиге 1. На счету 38-летнего форварда 96 голов в матчах чемпионата Франции. Футболист подчеркнул, что готов играть бесплатно. Сиссе завершил игровую карьеру в 2019 году, его последним клубом была итальянская «Виченца», за которую француз не провёл ни одной официальной встречи.

Вы знаете, что чувствую бомбардиры. Мы любим голы, любим преодолевать планки: 25, 50, 75 мячей... Мой ориентир – 100 голов, и он преследует меня, но я застрял на отметке в 96 мячей.

Мне не хватает четырёх голов, и это сводит меня с ума! Я хочу вернуться в Лигу 1, чтобы это исправить. Если какой-нибудь клуб подберёт меня, мне может хватить 2 или 3 месяца. Я достаточно упрям. Если у меня есть цель, я делаю всё, чтобы её достичь.

Я готов вернуться на поле и играть бесплатно, без зарплаты. Так что риск работодателя невелик. На данный момент я не веду конкретных переговоров с кем-либо, но надеюсь, что желающие появятся.