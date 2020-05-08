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Кварацхелия поддержал 100 малоимущих семей в родном городе

сегодня, 13:28

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог 100 малоимущим семьям:

Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.

Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:16
Там похоже все малоимущие.
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:59
Сейчас должны набежать спартачи с криками, что такие дела делаются молча
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:31
молодец горец!!))
ОПС
ОПС
сегодня в 13:30
Мужской поступок. Молодец.
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