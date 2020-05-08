Кварацхелия поддержал 100 малоимущих семей в родном городе

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия помог 100 малоимущим семьям:
Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.
Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.
Гордимся тобой.
Хвича Кварацхелия поддержал малоимущие семьи в родном городе Цаленджиха.— «Рубин» Казань (@fcrk) May 8, 2020
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Хвича оказал материальную поддержу инвалидам, многодетным семьям, пожилым людям и медицинским работникам в городе Цаленджиха в Грузии. Сертификаты были вручены 100 малоимущим семьям.
Гордимся тобой 👏 pic.twitter.com/6FxGHxmeKI
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