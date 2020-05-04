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Кокорин переведёт 1 млн рублей на лечение девочки из Осетии

сегодня, 21:14

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в эфире Instagram-канала «КраСава» сообщил, что материально поддержит девочку из Северной Осетии Арнеллу Персаеву, которая нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинной мышечной атрофии. 

Хочу начать челлендж, хотя для этой ситуации это не то слово. Не секрет, что у меня много друзей в Осетии. Зная эту историю очень давно, я не могу пройти мимо. Я выложу завтра пост… Я никогда не говорил [о благотворительности] в открытую. Но сейчас именно тот случай, когда нужно об этом говорить.

Я связался со своими банками, чтобы перевести 1 миллион рублей в помощь Арнеллы. Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме. У ребенка действительно сложная ситуация, у нее очень мало времени.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 22:31
Денег нужно больше, чем он переводит.Поэтому просит друзей помочь.Всё же понятно написано.
Брулин
Брулин ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 22:31
Тем же ротенбергам достаточно было пальцем щёлкнуть и девочка была бы спасена.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:23
А пак из своего обворованного бюджета помог кому-нибудь, отвечаю, хрен поможет.
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 22:20
Молодец!
VIPded
VIPded
сегодня в 22:18
Еще не перевел, а уже пиарится?
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 22:17
Молодец, как ушёл из зенита...человеком стал.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 22:13
Для него миллион,как для обычных людей 1000 рублей.Делаешь добро,делай это молча.Больше похоже на пиар чем на благородный поступок.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:09
Странно... Рлснму не в москва?
Сп62
Сп62 ответ SHEARER (раскрыть)
сегодня в 21:53
Не только Господь, люди тоже. В своё время многие поддержали в трудную минуту Александра. Теперь убедился - не зря.
SHEARER
SHEARER
сегодня в 21:38
Господь оценит такой поступок Саша.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:29
А Пак не скидывается? -Аа понятно.
Брулин
Брулин
сегодня в 21:28
очень редко положительно о наших футболистах но хоть так
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:19, ред.
Стулья продал.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:18
Достойно
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 21:16
Тебе бы в наказание всю жизнь такие челленджи делать теперь
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:15
За это конечно спасибо.
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