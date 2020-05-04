Кокорин переведёт 1 млн рублей на лечение девочки из Осетии

Нападающий «Сочи» в эфире Instagram-канала «КраСава» сообщил, что материально поддержит девочку из Северной Осетии Арнеллу Персаеву, которая нуждается в срочном дорогостоящем лечении из-за спинной мышечной атрофии.

Хочу начать челлендж, хотя для этой ситуации это не то слово. Не секрет, что у меня много друзей в Осетии. Зная эту историю очень давно, я не могу пройти мимо. Я выложу завтра пост… Я никогда не говорил [о благотворительности] в открытую. Но сейчас именно тот случай, когда нужно об этом говорить.

Я связался со своими банками, чтобы перевести 1 миллион рублей в помощь Арнеллы. Попрошу своих друзей-спортсменов, чтобы они подключились к этой теме. У ребенка действительно сложная ситуация, у нее очень мало времени.