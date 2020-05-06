«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

«Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» передал клубную экипировку прошлых сезонов городской больнице №38 имени Н.А. Семашко.

«Сине-бело-голубые» пожертвовали 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медперсонала. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эту акцию:

К нам обратились из больницы имени Семашко — из-за экстренной перепрофилизации отделения под лечение коронавирусной инфекции медперсоналу срочно потребовалась сменная одежда для работы в чистой зоне. В рамках благотворительной помощи мы передали больнице экипировку прошлых сезонов команд структуры «Зенита», чтобы закрыть потребность и создать комфортные условия для тех, кто сегодня проявляет невероятное мужество в борьбе с пандемией. Нам очень важно быть полезными там, где это действительно нужно.