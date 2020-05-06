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«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

вчера, 23:13

«Зенит» в рамках социального проекта «Вместе победим!» передал клубную экипировку прошлых сезонов городской больнице №38 имени Н.А. Семашко.

«Сине-бело-голубые» пожертвовали 64 поло, 30 толстовок, 103 худи, 55 брюк, 33 спортивных костюма и 118 футболок в качестве сменной одежды медперсонала. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал эту акцию:

К нам обратились из больницы имени Семашко — из-за экстренной перепрофилизации отделения под лечение коронавирусной инфекции медперсоналу срочно потребовалась сменная одежда для работы в чистой зоне. В рамках благотворительной помощи мы передали больнице экипировку прошлых сезонов команд структуры «Зенита», чтобы закрыть потребность и создать комфортные условия для тех, кто сегодня проявляет невероятное мужество в борьбе с пандемией. Нам очень важно быть полезными там, где это действительно нужно.

Главврач больницы имени Семашко Александр Панфиленко поблагодарил клуб:

Мы благодарим футбольный клуб «Зенит» за оперативный отклик. В непростых условиях, когда врачи мобилизованы для круглосуточной борьбы с новой коронавирусной инфекцией, для нас особенно ценна реальная помощь и поддержка со стороны футбольного клуба и важна гражданская сознательность по отношению к своему здоровью со стороны всех болельщиков клуба.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:57
Ну это круто в больнице спортивная атрибутика.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:25
Зачем больнице одеванные вещи да ещё и спортивные.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 23:17
Лучше бы деньгами помогли. Есть же такая возможность
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:14
Не густо для ГАЗПРОМА!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:13
А зачем она им?
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