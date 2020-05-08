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Умяров оказал финансовую помощь больнице Тверской области

сегодня, 01:23

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице посёлка Фирово в Тверской области.

За счёт пожертвования больница закупила 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2000 пар перчаток и 2 бесконтактных инфракрасных термометра.

В администрации больницы признались, что были удивлены звонком 19-летнего футболиста.

Признаться, мы были в шоке, когда футболист «Спартака» позвонил нам в больницу и предложил свою помощь. При этом Наиль выразил готовность практически сразу перечислить нам необходимые финансовые средства, лишь попросил позднее предоставить отчёт о наших приобретениях.

Весь коллектив больницы выразил благодарность Умярову за оказанную помощь и пожелал ему успехов на футбольном поле и включения в состав сборной России.

Ранее полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди закупил и передал 50 тысяч масок французским больницам.

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