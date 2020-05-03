Озил пожертвовал более 100 тысяч долларов Турецкому Красному Полумесяцу

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал крупное пожертвование Турецкому Красному Полумесяцу (организация медицинской помощи).
Немецкий игрок турецкого происхождения перечислил в фонд организации 713 тысяч турецких лир (примерно 101 тысяча долларов).
Деньги будут направлены на поддержку мусульман, соблюдающих пост в условиях пандемии коронавируса, а именно для предоставления ифтара – вечернего приема пищи во время месяца Рамадан.
Также недавно появилась информация, что «Арсенал» не будет предлагать Озилу новый контракт.