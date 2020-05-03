Озил пожертвовал более 100 тысяч долларов Турецкому Красному Полумесяцу

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вчера, 23:36

Полузащитник «Арсенала» сделал крупное пожертвование Турецкому Красному Полумесяцу (организация медицинской помощи).

Немецкий игрок турецкого происхождения перечислил в фонд организации 713 тысяч турецких лир (примерно 101 тысяча долларов).

Деньги будут направлены на поддержку мусульман, соблюдающих пост в условиях пандемии коронавируса, а именно для предоставления ифтара – вечернего приема пищи во время месяца Рамадан.

Также недавно появилась информация, что «Арсенал» не будет предлагать Озилу новый контракт.