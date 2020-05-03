ГлавнаяНовости

Озил пожертвовал более 100 тысяч долларов Турецкому Красному Полумесяцу

вчера, 23:36

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил сделал крупное пожертвование Турецкому Красному Полумесяцу (организация медицинской помощи).

Немецкий игрок турецкого происхождения перечислил в фонд организации 713 тысяч турецких лир (примерно 101 тысяча долларов).

Деньги будут направлены на поддержку мусульман, соблюдающих пост в условиях пандемии коронавируса, а именно для предоставления ифтара – вечернего приема пищи во время месяца Рамадан.

Также недавно появилась информация, что «Арсенал» не будет предлагать Озилу новый контракт.

Все новости
Игроки «Крыльев Советов» подарили еду самарским врачам
Вчера, 14:53 ФотоКомментарии5
Влашич выставил на аукцион футболку с победного матча против «Реала»
02 мая Комментарии27
«Зенит» организует доставку питания бездомным
30 апреля Комментарии12
Шюррле оплатил протезирование 11-летнему мальчику из России
30 апреля ВидеоКомментарии7
«Сокол» пожертвовал 100 тыс. рублей на строительство инфекционной больницы
30 апреля Комментарии8
«Зенит» будет ежедневно доставлять обеды медперсоналу Боткинской больницы
29 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:50
Молодец! Не жадный!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:40
Озил красавчик!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100