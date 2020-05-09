ГлавнаяНовости

Швайнштайгер поздравил Хайнкеса с круглой датой

сегодня, 15:09

Бывший немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер поздравил с днем рождения экс-наставника «Баварии» Юппа Хайнкеса, который сегодня отмечает 75-летие.

Годы работы с тобой были лучшими в моей карьере. Тебе удавалось сделать то, что не получалось у других — объединять футболистов.

Я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать хоть одно плохое слово о тебе. Ты всегда был открыт для всех. Ты говорил даже с теми, кто сидел на скамейке. И ты был честен со всеми.

Дорогой Юпп, мне очень повезло работать с тобой, быть твоим другом. В твой 75-й день рождения желаю тебе в первую очередь здоровья. И чтобы бедра оставались подвижными!

Все новости
«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с предстоящим возобновлением сезона
07 мая ФотоКомментарии11
Широков: «Скорейшего выздоровления, здоровья Федуну»
07 мая Комментарии4
Мутко: «Уже пожелал Федуну здоровья, списался с ним»
07 мая Комментарии3
«Урал» пожелал здоровья Федуну
07 мая Комментарии2
Ефремов: «Желаю Федуну крепкого здоровья, чтобы болезнь прошла легко»
07 мая Комментарии1
Неймар поздравил Алвеса с днём рождения: «Брат, которого мне дал футбол»
07 мая ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 15:23
Скорей в день капитуляции!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:11
В день Победы родился...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100