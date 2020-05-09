Швайнштайгер поздравил Хайнкеса с круглой датой

Бывший немецкий футболист поздравил с днем рождения экс-наставника «Баварии» , который сегодня отмечает 75-летие.

Годы работы с тобой были лучшими в моей карьере. Тебе удавалось сделать то, что не получалось у других — объединять футболистов.

Я не знаю ни одного человека, который мог бы сказать хоть одно плохое слово о тебе. Ты всегда был открыт для всех. Ты говорил даже с теми, кто сидел на скамейке. И ты был честен со всеми.

Дорогой Юпп, мне очень повезло работать с тобой, быть твоим другом. В твой 75-й день рождения желаю тебе в первую очередь здоровья. И чтобы бедра оставались подвижными!