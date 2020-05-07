Мутко: «Уже пожелал Федуну здоровья, списался с ним»

Бывший президент РФС Виталий Мутко прокомментировал госпитализацию совладельца московского «Спартака» Леонида Федуна с коронавирусной инфекцией.

Уже пожелал Леониду Арнольдовичу здоровья, списался с ним. Все желаем скорейшего выздоровления. Я с ним в контакте. Насколько я понимаю, он надеется, что через неделю всё будет нормально.

Болельщикам «Спартака» нужно молиться на него? Это великий клуб, с огромной историей. Быть его владельцем — тяжелейший труд. Здесь ошибки могут прощаться только человеку, выращенному внутри. Я работал в «Зените», знаю, что это такое. Федуну непросто, но я знаю одно: всё, что он не делал, хоть и допуская ошибки, пытался все делать на благо клуба.