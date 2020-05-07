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«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с предстоящим возобновлением сезона

сегодня, 22:28

«Спартак» в своем твиттере поздравил немецкий «Эрцгебирге» с возобновлением сезона с 16 мая:

Мы очень рады за наших друзей из «Эрцгебирге». Их сезон возобновится в следующую субботу.

Наслаждайтесь игрой и оставайтесь в безопасности.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Спартак» подписал с «Эрцгебирге» меморандум о сотрудничестве.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 22:56
Можно было бы поздравить все команды!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:39
прям теряюсь в догадках что же у них общего))))
minai
minai
сегодня в 22:38, ред.
А любимый футбольный клуб Адольфа Шикльгрубера Шальке-04 поздравил его (Шальке) титульный спонсор - Газпром.
Газпром - мечты сбываются.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:35
У Спартака крутой однако форм-клуб. Практически супер
beefs
beefs
сегодня в 22:29
побратим поздравил побратима
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