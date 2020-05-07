«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с предстоящим возобновлением сезона

«Спартак» в своем твиттере поздравил немецкий «Эрцгебирге» с возобновлением сезона с 16 мая:
Мы очень рады за наших друзей из «Эрцгебирге». Их сезон возобновится в следующую субботу.
Наслаждайтесь игрой и оставайтесь в безопасности.
We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!— S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 7, 2020
Enjoy it lads and Bleib sicher ❤️ pic.twitter.com/6EesotudSO
Напомним, что в ноябре прошлого года «Спартак» подписал с «Эрцгебирге» меморандум о сотрудничестве.
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