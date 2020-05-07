«Спартак» поздравил «Эрцгебирге» с предстоящим возобновлением сезона

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«Спартак» в своем твиттере поздравил немецкий «Эрцгебирге» с возобновлением сезона с 16 мая:

Мы очень рады за наших друзей из «Эрцгебирге». Их сезон возобновится в следующую субботу. Наслаждайтесь игрой и оставайтесь в безопасности.

We’re so happy for our good friends from @FCErzgebirgeAue that their season resumes next Saturday!



Enjoy it lads and Bleib sicher ❤️ pic.twitter.com/6EesotudSO — S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_eng) May 7, 2020

Напомним, что в ноябре прошлого года «Спартак» подписал с «Эрцгебирге» меморандум о сотрудничестве.