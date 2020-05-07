Неймар поздравил Алвеса с днём рождения: «Брат, которого мне дал футбол»

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сегодня, 06:53

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар в инстаграме поздравил своего соотечественника и бывшего одноклубника с днём рождения. Защитнику «Сан-Паулу» вчера исполнилось 37 лет.

Поздравляю, Дани. Пусть Господь благословит твою жизнь и сохранит тебя. Желаю тебе всех благ этого мира... Брат, которого мне дал футбол.

Алвес ответил Неймару на поздравление.

Люблю тебя, мой брат, и так по тебе скучаю!

Ранее Неймар поздравил с днём рождения бывшего полузащитника сборной Англии, совладельца «Интер Майами» Дэвида Бекхэма,