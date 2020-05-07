Ефремов: «Желаю Федуну крепкого здоровья, чтобы болезнь прошла легко»

Известный артист театра и кино, а также болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал госпитализацию владельца «красно-белых» Леонида Федуна после выявления у него коронавирусной инфекции.

Желаю Федуну крепкого здоровья, коронавирус – это нехорошо, конечно. Также хочу пожелать, чтобы всё прошло в лёгкой форме и поскорее закончилось. Жизнь – это круче всего. Болельщики пишут едкие комментарии? Ну, злорадство – наша неотъемлемая часть. Мы любим это делать, нас этому и по телевизору учат.

По поводу того, чтобы молиться на Федуна, – не знаю, но то, что он тащит «Спартак» вперёд, – безусловно. Было бы прекрасно, чтобы он и продолжал это делать, но у нас будет ещё экономический кризис. Интересного впереди очень много.