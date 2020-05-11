Канделаки: «„Локомотив“ — это Сёмин. С днём рождения, Юрий Палыч!»

Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки поздравила главного тренера «Локомотива» с 73-летием:

Сегодня день рождения Юрия Палыча Сёмина — человека, который собственными руками написал золотую историю московского «Локомотива».

Мне смешно видеть, как наши «эксперты» сливают Юрия Палыча накануне окончания его контракта. Каждому хочется последним воткнуть меч в грудь Цезаря и войти в историю. Ну да бог им судья.

Можно говорить про возраст, можно говорить, что не сам Сёмин забивал голы и отбивался от атак соперника в шести победных розыгрышах Кубка (в седьмом он был президентом клуба), а также в трех победных для «Локомотива» чемпионатах России.

Но давайте просто посмотрим на «Локомотив» без Сёмина. Я уточнила у знакомых болельщиков «Локомотива», что показали другие тренеры. Мне перечислили Муслина, Долматова, Рахимова, Красножана, Коусейру, Билича и Кучука. И да, они ничего не показали. Только Бышовец и Черевченко добавили «Локомотиву» трофеев.

«Локомотив» — это Сёмин. И поймите правильно: Юрий Палыч своими собственными руками создавал фанатскую базу для клуба, который много лет был «пятым колесом» московского футбола. Ну а возраст — он не в паспорте. Возраст он в голове. Сёмин дает фору подавляющему большинству своих ровесников и уж тем более тем, кто намного его моложе.

С днём рождения, Юрий Палыч!