«Вечная память героям!» — РПЛ поздравила россиян с 75-летием победы

РПЛ поздравила россиян с 75-летием победы в ВОВ.

РПЛ поздравляет всех с 75-летием победы в Великой Отечественной войне! День Победы — это священный день памяти и благодарности защитникам отечества, не жалевшим жизни ради свободы родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле. Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!