ГлавнаяНовости

«Вечная память героям!» — РПЛ поздравила россиян с 75-летием победы

сегодня, 10:47

РПЛ поздравила россиян с 75-летием победы в ВОВ. 

РПЛ поздравляет всех с 75-летием победы в Великой Отечественной войне! День Победы — это священный день памяти и благодарности защитникам отечества, не жалевшим жизни ради свободы родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле. Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям!

Ранее с праздником также поздравил главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Все новости
СлухиЗаболевшие COVID-19 сотрудники «Локо» оказались работниками стадиона
Вчера, 06:50 Комментарии6
Два сотрудника «Локомотива» заразились COVID-19
07 мая Комментарии6
Федун находится в стабильном состоянии
07 мая Комментарии14
ОфициальноЛеонид Федун госпитализирован с коронавирусом
07 мая Комментарии43
Экс-игрок «Динамо» Ромащенко рассказал о своём однофамильце-герое ВОВ
06 мая ВидеоКомментарии2
На собрании ФНЛ не поддержали вариант с проведением турнира за выход в РПЛ
04 мая Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Великолепный
Великолепный
сегодня в 10:55
С Днём Великой Победы!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:49
Пора сделать бесплатный вход на стадион.
Zimmer
Zimmer
сегодня в 10:48
Куда делась кнопка выхода из соккера?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100