ГлавнаяНовости

«Зенит» — ветеранам: «Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира»

сегодня, 13:41

«Зенит» поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны. Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш славный подвиг — пример для всех поколений. С великим праздником! С Днем Победы!

Все новости
Майкл Кокорин прочитал стихотворение, посвящённое Дню Победы
Сегодня, 13:16 ВидеоКомментарии8
РФС поздравил россиян с 75-летием Победы в ВОВ
Сегодня, 12:45 Комментарии2
Экс-футболист «Зенита» Данни поздравил россиян с Днем Победы
Сегодня, 11:58 Комментарии6
«Вечная память героям!» — РПЛ поздравила россиян с 75-летием победы
Сегодня, 10:47 Комментарии5
«Зенит» отпразднует своё 95-летие в онлайн-формате
06 мая Комментарии10
«Тамбов» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Крыльями Советов»
17 марта ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
с праздником всех!!
mortid
mortid
сегодня в 14:18
Лучший город мира? не смешите мои тапки :D с такими позорными дворами это похоже на индийский город :D
МапС
МапС
сегодня в 14:07, ред.
Лучшим не лучшим, но Героическим точно!
Всех с Великой Победой! Одной на Всех!
iri13
iri13 ответ armeec_ (раскрыть)
сегодня в 14:07
Многоуважаемый волк, здесь тема о Ленинграде, если Вы не заметили..от злости что ли..а в общей ветке поздравлены все,
..никакого гонения на себя не заметила, потому и не удивляюсь..но Вам, естественно, виднее..
Да, и конечно же..с праздником Вас, Ваших родных и земляков, счастья, мира и здоровья!
armeec_
armeec_ ответ iri13 (раскрыть)
сегодня в 13:53
Интересный подход" Ленинградцы"
А кто за Ленинград с Сибири, Дагестана и.т.д лег, ну это .......
Потом бабушка Ира не удивляйтесь. что Вас гоняют по сайту
iri13
iri13
сегодня в 13:48
С Праздником, Ленинградцы.

Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните!
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:43
Браво, Зенитовцы! Хвала ветеранам!!! И здоровья всем!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100