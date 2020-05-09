«Зенит» — ветеранам: «Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира»

«Зенит» поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны.
Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны. Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш славный подвиг — пример для всех поколений. С великим праздником! С Днем Победы!
Всех с Великой Победой! Одной на Всех!
Всех с Великой Победой! Одной на Всех!
..никакого гонения на себя не заметила, потому и не удивляюсь..но Вам, естественно, виднее..
Да, и конечно же..с праздником Вас, Ваших родных и земляков, счастья, мира и здоровья!
..никакого гонения на себя не заметила, потому и не удивляюсь..но Вам, естественно, виднее..
Да, и конечно же..с праздником Вас, Ваших родных и земляков, счастья, мира и здоровья!
А кто за Ленинград с Сибири, Дагестана и.т.д лег, ну это .......
Потом бабушка Ира не удивляйтесь. что Вас гоняют по сайту
А кто за Ленинград с Сибири, Дагестана и.т.д лег, ну это .......
Потом бабушка Ира не удивляйтесь. что Вас гоняют по сайту
Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните!
Люди!
Покуда сердца стучатся, –
помните!
Какою ценой
завоёвано счастье, –
пожалуйста, помните!