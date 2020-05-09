«Зенит» — ветеранам: «Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира»

«Зенит» поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы признательны каждому, кто бесстрашно сражался, боролся до последнего, отдавал свои силы и жизни в годы войны. Благодаря вам мы можем жить в лучшем городе мира. Ваш славный подвиг — пример для всех поколений. С великим праздником! С Днем Победы!